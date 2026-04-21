Zelenski: Retragerea din Donbas ar însemna o înfrângere strategică pentru armata ucraineană

Președintele Volodimir Zelenski a calificat drept iresponsabilă o eventuală retragere a Forțelor Armate ucrainene din regiunea Donețk și dintr-o mică parte a regiunii Luhansk și a subliniat că aceasta ar reprezenta o înfrângere strategică.

Potrivit Ukrinform, șeful statului ucrainean a făcut declarații în acest sens într-un interviu televizat, comentând intensificarea negocierilor de pace.

"Ei (rușii - n.r.) vor ca noi să ne retragem din regiunile Luhansk (Ucraina controlează o mică parte a regiunii - n.r.) și Donețk. Fără îndoială, din punct de vedere strategic, pentru noi, aceasta ar fi o înfrângere, iar pentru Forțele Armate, ar fi o înfrângere strategică. Fortificațiile, linia de apărare - noi devenim cu siguranță mai slabi. Când ni se transmite un semnal, de exemplu, de către partenerii noștri americani, că pot fi construite noi fortificații - da, pot fi construite. Dar asta înseamnă timp. Și ar fi ei gata să dea bani pentru asta? De ce să facem acest lucru?", a precizat Zelenski.

"O zonă urbanizată este oricum mai puternică decât orice fel de linii pe care le-ai construi în câmp. Adică este vorba despre o zonă urbanizată, 200.000 de oameni care locuiesc acolo, despre faptul că noi facem un pas înapoi, slăbim moral armata noastră, despre câți oameni au murit deja acolo. Consider că acest pas, în momentul de față, este iresponsabil", a mai explicat liderul de la Kiev.

Volodimir Zelenski a remarcat că, în timpul convorbirilor telefonice, partea americană își exprimă dorința de a continua comunicarea și negocierile. În același timp, rușii nu manifestă dorința de a încheia războiul nici măcar în formatul "rămânem pe pozițiile actuale".

"Acesta este cel mai rapid mod de a opri uciderile. Și este necesar ca în acest format să joace toți actorii serioși - nu fiecare propriul joc, ci să existe o înțelegere comună. Noi dorim acest lucru. Formatul nu este complicat. Haideți mai întâi să încetăm focul - pe termen lung, iar acest lucru poate însemna sfârșitul războiului în plan militar. Apoi, vom trece la pașii următori - cei diplomatici", a declarat Volodimir Zelenski.

De asemenea, comentând posibila sosire a negociatorilor americani în Ucraina, președintele a subliniat că această vizită este necesară pentru SUA. "Consider că această vizită nu este necesară pentru noi, ci pentru ei. De ce? Pentru că este o lipsă de respect să mergi la Moscova și să nu vii la Kiev. Înțeleg că la noi logistica este mai complicată. Dar oamenii, totuși, călătoresc. Dacă nu vor, ne vom întâlni în alte țări. Nu este vorba despre loc, ci despre rezultat" - a precizat Zelenski, citat de agenția de presă UKRINFORM.

