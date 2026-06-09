Zelenski: Ucraina este pregătită să trimită experți în Europa pentru combaterea dronelor

Președintele Volodimir Zelenski a asigurat că Ucraina este pregătită să trimită în statele europene grupuri de experți pentru a sprijini contracararea amenințărilor cu drone, în cadrul așa-numitului Drone Deal.

Șeful statului ucrainean a făcut declarația marți, la Tallinn, în cadrul conferinței de presă comune cu președintele Estoniei, Alar Karis, transmite corespondentul Ukrinform. Întrebat dacă Ucraina va ajuta, în special statele baltice, să facă față amenințărilor generate de dronele rusești, Zelenski a afirmat că țara sa are deja experiență în acest domeniu.

"Avem deja experiență în astfel de activități cu țările din Orientul Mijlociu. Am trimis grupuri de experți, aceștia au instruit și au arătat ce trebuie făcut, iar soluțiile au fost rapide și eficiente. Am făcut acest lucru în Orientul Mijlociu și a funcționat. Acum, suntem pregătiți să facem același lucru cu partenerii noștri apropiați din Europa", a afirmat liderul ucrainean, adăugând că tocmai în acest scop este în curs de pregătire acordul Drone Deal.

"Drone Deal nu înseamnă doar vânzare sau achiziție, ci lucruri mult mai importante. Suntem pregătiți în orice moment să trimitem grupuri de experți și deja facem acest lucru și vom continua să o facem împreună cu partenerii noștri apropiați", a subliniat președintele, precizând că nu poate dezvălui toate detaliile cooperării. Zelenski a menționat de asemenea că apariția dronelor rusești în spațiul aerian al statelor europene reprezintă o încercare a Rusiei de a "escalada relațiile în interiorul Uniunii Europene".

Volodimir Zelenski a recunoscut, totodată, că, în unele cazuri, Rusia poate modifica traiectoria dronelor ucrainene prin mijloace de război electronic. "Înțelegem că ei pot schimba traiectoria dronelor noastre, însă nu este un fenomen masiv. Au existat doar cazuri izolate, din cauza sistemelor de război electronic", a precizat șeful statului.

Pe 26 mai, reprezentanți ai Centrului de Competență pentru Sisteme Autonome din Letonia (ASCC) au anunțat că vor amplasa în curând, la frontiera estică a țării, unități de drone interceptoare și turnuri echipate cu tunuri automate controlate de la distanță.

Surse: UKRINFORM/RADOR RADIO ROMÂNIA