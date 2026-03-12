Zelenski, vizită la Baza 86 Aeriană Borcea, unde se antrenează și piloții ucraineni pe avioane F-16

Ministrul Apărării, Radu Miruță, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, au efectuat joi o vizită în Baza 86 Aeriană „Locotenent aviator Gheorghe Mociorniță”, de la Borcea, județul Călărași.

Cu acest prilej, cei doi oficiali s-au întâlnit cu personalul și cursanții Centrului de Instruire F-16 din România. Discuțiile purtate au vizat consolidarea sprijinului pentru Ucraina și întărirea capacităților de apărare pe Flancul Estic al NATO.

„Vizita președintelui Zelenski în baza aeriană de la Borcea subliniază cooperarea strânsă dintre România și Ucraina în domeniul securității și apărării și transmite un mesaj clar de solidaritate și coordonare între parteneri în contextul provocărilor de securitate din regiunea Mării Negre”, a spus ministrul.

Agenda întâlnirii a inclus, de asemenea, discuții privind continuarea programelor de pregătire pentru piloții ucraineni, ca parte a eforturilor aliate de consolidare a capacităților forțelor aeriene ucrainene. La activitate au mai participat șeful Statului Major al Apărării și șeful Statului Major al Forțelor Aeriene.

Într-o postare pe Facebook, ministrul Apărării a spus că "există momente în care înțelegi că forța unei țări nu stă doar în arme, sau în bani. Stă, înainte de toate, în oamenii ei".

"Dincolo de discuțiile aplicate pe care le-am avut astăzi cu președintele Volodimir Zelenski despre parteneriatul nostru, despre o fabrica nouă de drone în România, m-am tot gândit la acel „ceva” care face un popor să rămână unit în fața pericolului. Bani, tehnică militară, tehnologie - toate au o valoare limitată dacă în spate nu sunt oameni care cred într-un scop comun", a mai scris Miruță.

Apoi a povestit cum a mers împreună cu președintele Zelenski la Baza 86 Aeriană de la Fetești, acolo unde tineri romani și ucrainieni se antrenează pentru a deveni piloți de avioane F-16.

"I-am văzut pe viitori piloți ucrainieni emoționați în discuția cu președintele lor. Era o emoție sinceră, dar și o conștientizare profundă a responsabilității pe care o poartă", a spus acesta.

Potrivit ministrului, Zelenski a mulțumit în repetate rânduri pentru sprijinul oferit de România. La rândul său, Radu Miurță spune că i-a mulțumit pentru rezistența poporului ucrainean, care ține agresiunea Rusiei lui Putin departe de granițele noastre.

"Noi dormim liniștiți în paturile noastre pentru cǎ de patru ani ucrainienii țin piept agresorului Putin. România și Ucraina sunt parteneri. Dar mai mult decât atât, suntem două națiuni care înțeleg ce înseamnă libertatea și ce cost are apărarea ei", a continuat el.



