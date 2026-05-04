281 de parlamentari au votat marți pentru căderea guvernului Bolojan.

Președintele Nicușor Dan va susține marți, de la ora 18:00, declarații de presă la Palatul Cotroceni, anunță Administrația Prezidențială.



281 de deputați și senatori au votat moțiunea de cenzură, un număr de voturi atins doar de Guvernul Cîțu, care pe 5 octombrie 2021 a fost demis în urma unei moțiuni de cenzură cu acest numǎr record de voturi.

Votul s-a încheiat, iar membrii birourilor permanente ale celor două camere s-au reunit pentru a vedea rezultatul votului.

Reamintim că pentru a demite Guvernul este nevoie de votul a 233 din totalul de 464 de parlamentari.



Votul e secret, cu bile.

Sorin Grindeanu: Există viață și după vot





Inițial n-am vrut să iau cuvântul la această moțiune, pentru că eu consider că există viață și după acest vot și consider că tot noi trebuie să găsim o soluție pentru a merge mai departe. Dar trebuie să fac două precizări vis-a-vis de ceea ce a spus prim-ministrul Ilie Bolojan. Baroni? Vreți să vorbim despre banii primiți de Bihor și de Oradea în ultimii ani? Și nu vorbesc de bani europeni.

Vorbesc de banii de la bugetul de stat pentru proiecte adevărat, în special de infrastructură. Aeroporturi? Vreți să vorbim de aeroportul din Oradea? Dacă se susține economic acest aeroport, înseamnă că nu mai înțelegem lucrurile din punct de vedere economic. Vă rog să verificați câți pasageri sunt pe cursele subvenționate de Consiliul Județean de la Oradea la Varșovia.

Curse subvenționate. Trei. Ați venit și ne-ați spus despre selecțiile de la companiile de stat. Știți că la Energie, în ultimii 10 ani, PSD-ul a fost 10 luni. În rest, dumneavoastră, de la PNL. Și mai e un lucru. Da, la Energie selecțiile au fost întoarse, când era ministru... majoritatea, când era ministru un reprezentant al PNL. Iar la Transporturi au fost întoarse din cauza asta două persoane.

Ghici cine? Pupilul dumneavoastră Foghiș, de la Oradea, care acum este la SAPE cu 50.000 de lei pe lună. 50.000 de lei pe lună, atât ia! Și al doilea, dacă vă spune ceva, domnul Mihai Barbu, fostul trezorier PNL. Acestea sunt cele două selecții care n-au fost acceptate de către Comisia Europeană.

Atât am avut de spus.

Petrișor Peiu a criticat din nou decizia de vânzare a unor acțiuni la Hidroelectrica și Romgaz, acuzând ”metoda netransparentă”.

Ca de obicei, senatorul AUR s-a referit la figuri istorice și a încheiat cu un citat în engleză:

”Închei cu ceea ce i-a spus Leopold Emery lui Neville Chamberlain: „You have sat here too long for any good you have been doing. Go, Neville, go!”



Diana Buzoianu, ministra USR a Mediului: PSD mai este proeuropean doar cu steagul

Avem o veste bună și o veste proastă pentru români. Și o să încep cu vestea proastă. Vestea proastă este că acest circ, această criză fabricată în laboratoarele de la București și de la Moscova, deja îi costă pe români. Deja românii plătesc. 2,2 miliarde de euro plătim ca să nu se prăbușească leul.2,2 miliarde de euro am plătit deja pentru mârșăvia politicianistă pe care ați numit-o pompos moțiune de cenzură.

Vestea bună însă este că românii, deja, astăzi, văd foarte clar cum se separă apele în politica din România. PSD mai este proeuropean doar cu steagul, când și-l pune pe la conferințele de presă.

Altfel, românii, care astăzi nu mai vor hoție, românii care nu mai vor clientelism peste clientelism, toți acești români văd pe cine te poți baza și pe cine nu. România nu mai poate să fie un stat captiv al unor parlamentari și al unor oameni politici care pur și simplu așteaptă să se rotească puterea politică ca să aibă acces la privilegii grupurile de interese.Grupurile de interese m-am întâlnit cu ele din primele zile de mandat. Ele erau cele care se luptau să fie protejate clădirile ilegale de pe plaje. Ele erau cele care se luptau ca balastierele să fie în continuare ascunse, balastierele ilegale. Da, și aceste grupuri sunt tare supărate. Pentru că, în momentul de față, această moțiune nu este, de fapt, despre oameni, nu este despre interesul lor, nu este despre economie.

Este pur și simplu despre privilegii. Sunteți disperați, aveți o groază teribilă în dumneavoastră pentru că pur și simplu vedeți că se închid robinetele, robinetele cu banii publici care înainte ajungeau în buzunarele dumneavoastră.

Dar nu uitați, dragi parlamentari, că aceste ziduri din Parlament nu sunt suficient de mari cât să nu vă vadă milioane de români. Milioane de români vă văd și milioane de români vă vor cere socoteală. Pentru că pentru fiecare hoț care se bucură astăzi de această moțiune de cenzură, pentru că este salvat și pentru că privilegiile lui nu vor mai fi oprite, pentru fiecare hoț există mii de români care muncesc cinstit, se duc acasă și-și câștigă un salariu onest în fiecare lună. Pentru fiecare șef de instituție publică care dă contracte cu dedicație și care astăzi este foarte bucuros de noul mariaj PSD-AUR, pentru fiecare astfel de șef de instituție există mii de români care și-au construit o carieră decentă prin muncă. Și acești oameni s-au săturat să fie invizibili în Parlament. Acești oameni vă văd, văd cine trage România înainte, văd cine blochează România, văd cine se luptă pentru lege, văd cine se luptă pentru combinații.

George Simion: Dan alege astăzi să-l sacrifice pe loialul tovarăș de drum



Liderul AUR a declarat în plen că, marți, pe lângă votarea unei moțiuni de cenzură, are loc și prezentarea raportului unui an de președinție sub Nicușor Dan: Și imaginea este una neagră: deznădejde, dezbinare și sărăcie.



Din păcate, pe lângă aceste lucruri, Nicușor Dan alege astăzi să-l sacrifice pe loialul tovarăș de drum, care probabil se prefigura a fi competitor electoral în mintea lui încâlcită. Dragii români, n-a fost ușor, a fost Nicușor.

Din păcate, o coaliție care spunea că este proeuropeană și se baza doar pe trădare, cum s-a întâmplat în ultimii 35 de ani, astăzi cere capul lui Moțoc și crede că noi toți de aici, din această sală, suntem trădători. Am primit zeci de telefoane. Sunt colegi din opoziție care au fost surprinși de atenția care le-a fost acordată. Au fost chemați la mese, li s-a întins mâna, li s-a zâmbit și li s-a explicat cum nu trebuie să voteze moțiunea, că voința poporului român este alta.

Am auzit despre moțiunea noastră verzi și uscate, cum că este cel mai mare tun financiar dat în ultimii ani. Nu. Atenție: tun financiar a însemnat achiziția a 100 de milioane de doze de vaccin, care, la fel ca guvernarea din ultimii 10 ani, nu vreți să vă asumați niciunii acest tun de 600 de milioane de euro, după cum nu vreți să vă asumați niciunii miliardele de euro date către Rheinmetall, care miros a corupție.

Ați avut timp 10 luni la dispoziție să tăiați privilegiile și nu le-ați tăiat. În schimb, ați luat de la mame, de la veterani, de la pensionari, de la categoriile vulnerabile. De aceea trebuie să plecați acasă.

Dragi români, mulți dintre voi ați susținut și v-ați dorit apă, hrană, energie. Ați primit, în ultimul an și în ultimii ani, din partea celor care se pretind proeuropeni: taxe, război, sărăcie.

Este timpul pentru reconciliere națională, este timpul pentru speranță, este timpul pentru viitor. Da, ne asumăm viitorul acestei țări, ne asumăm o guvernare viitoare, ne asumăm să redăm speranța românilor.

Ilie Bolojan: Unde a fost PSD până acum? Mie mi-ar fi rușine să semnez o astfel de moțiune



•Această moțiune face vorbire despre societăți comerciale, despre cum s-a guvernat și despre o metaforă care deranjează. Iar o fractură logică, mai ales din partea celor de la PSD, care au contrasemnat-o sau au citit-o. Știți de ce? Dacă e adevărată moțiunea, unde ați fost până acum? N-ați fost în Guvern? Dacă nu e adevărată, mie mi-ar fi rușine să semnez așa ceva.

•Acum 10 luni am acceptat această funcție și am venit într-o situație dificilă, să fac ce trebuie, nu ce e popular și ce e necesar, pentru că, dacă vă aduceți aminte, România venea din 2024 cu cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, 9,3% din PIB. Nu eu l-am condus. L-am găsit și nu-l puteam ascunde. Și coaliția a decis să-l rezolve, dacă vă aduceți aminte.

•Am ajuns în această situație pentru că guvernele anterioare au amânat reforme, au ignorat realitățile până nu a mai fost posibil să fie ocolite, iar agențiile de rating, piețele financiare și partenerii europeni ne-au mai păsuit până la alegerile prezidențiale, dar indulgența lor, știți foarte bine că nu s-a întins mai mult de luna iulie până la primul ECOFIN.

•Unii dintre cei care astăzi semnează moțiunea știu exact ce au lăsat în urmă. Știau cifrele. Au fost în guvernare, dar PSD nu și-a asumat postul de premier, preferând ca altul să-și asume riscurile.

•Au calculat în stilul caracteristic, că vor ocupa doar funcțiile și vor profita de avantajele guvernării, așa cum fuseseră obișnuiți, venind în tura a doua.

•Am coborât deficitul la 7,9 din PIB. Cel mai important lucru am recâștigat încrederea piețelor în Guvernul României și în primul trimestru al acestui an se confirmă acest trend. Veniturile statului au crescut în această perioadă cu peste 15%,am colectat mai bine, am promis ordine în finanțe și asta am făcut.

•Să știți că pentru prima dată, din câte știu, șefii de la ANAF și de la Vamă nu au mai fost negociați politic și nu erau numiți de premierul României pe post de umbrele pentru diferite sectoare.

•Pentru prima dată a numit ministrul de Finanțe.

•Am menținut investițiile. Ați vorbit de investiții? Totuși, ne uităm la cifre. Investițiile anul acesta sunt de 165 de miliarde.

•Sigur, o componentă importantă sunt fondurile europene, dar sunt 8% din PIB și nu e ușor să faci asta în condițiile în care trebuie să reduci deficitul.

•Și știți asta când vă uitați la cifre.

•Am renegociat PNRR-ul. N-a fost o treabă ușoară pentru a recupera banii.

•Când am preluat acest mandat, am plătit datoriile restante față de constructori.

•Să știți că anul acesta toate datoriile în zona de sănătate, unde aveam arierate de ani de zile în zona de constructori, au fost achitate și nu am mai prelungit acest sistem.

•Am început să corectăm nedreptățile adoptând reforma pensiilor magistraților, pensionarea la 65 de ani, nu la 48 sau la 50 de ani.

•Plafonul la pensie de 70 la sută. Toți vă cereau, dar niciun guvern nu s-a legat de problema asta.

•Am redus sporurile și cheltuielile de personal. Dacă ne uităm, o să vedem că au scăzut cu aproximativ 5%, dar tocmai pentru că cheltuielile au scăzut cu mult mai puțin decât au crescut veniturile.

•Trebuie continuată reducerea de cheltuieli în așa fel încât costul echilibrării să fie corect împărțit.

•Am venit cu reducerea de 10% în administrație. Am făcut-o cu mare greutate, după luni de zile, cu frâna de mână trasă.

•Știu asta toți cei care au fost la negocieri. Am realizat un program de relansare economică care trebuie închis și propus și în lucru până la sfârșitul lunii mai.

•Comisia Europeană ne-a validat această traiectorie. Dobânzile au început să scadă. E adevărat, a venit războiul din Golf și a venit moțiunea și hărmălaia de dinainte de moțiune.

•Aș vrea să spun câteva lucruri legate de cum s-a ajuns aici.

•Totuși, această moțiune este mincinoasă, este cinică și artificială. Este mincinoasă, pentru că se bazează pe date care nu sunt reale și pare că este scrisă de oameni care n-au fost în guvernare zi de zi și nu au participat la toate deciziile. Este cinică pentru că nu ține cont de contextul în care ne găsim.

Cum am ajuns aici?

•Au fost trei faze. Într-o primă fază, în primele luni, Partidul Social Democrat a ales să joace rolul opoziției din interiorul Guvernului și sunt oamenii aceia care veneau la ședințele de coaliție. Da, e foarte neplăcut să participi la o ședință de coaliție, să pleci și după aceea, pe surse, să spui că nu s-a discutat, iar seara să vezi la televizor că nu mai e valabil ce s-a stabilit la ora 13 sau la ora 14.00, sperând că în fața măsurilor care au fost luate, care nu au fost ușoare, unii vor rămâne cu decontul.

•Vom identifica un vinovat și alții vor scăpa de nota de plată în așa fel încât să recupereze eventual electoratul pierdut. Dar nu au reușit. Asta pentru că electoratul a fost pierdut în 2024 și 2025, când nu l-am respectat, când guvernele de atunci, din care și noi am făcut parte, au venit cu promisiuni care n-au putut fi onorate și în care am creat niște așteptări în care statul le poate da ce nu are.

•În toată această perioadă, stimați colegi, am răbdat, m-am făcut că nu văd ce vede toată lumea, că nu aud sperând și crezând că pentru țara noastră, ca să meargă înainte, merită să suporți, merită să pierzi. Dar n-a fost suficient. După ce am luat primul val de măsuri care era necesar, am început să lucrăm la reducerea cheltuielilor statului și am generat supărarea baronilor locali, care nu au mai putut folosi pușculița statului ca și rezervă pentru proiecte fără acoperire, pentru incompetența. Haideți să discutăm foarte deschis și despre asta.

•Unii au mentalitate că dacă în județul lor sunt jupâni, asta trebuie să se întâmple și la nivel de țară. Așa era în alte guvernări, dar n-am mai mers acum. Să vă dau un exemplu, ca să înțelegeți. În 2024, Electrocentrale Craiova a primit un credit de la Eximbank de 75 de milioane de euro. Credeți că s-a întâmplat vreo investiție? Nu, l-a primit pentru că s-a ratat investiția pe fonduri europene și nu Bolojan a numit conducerea Electrocentrale. Parcă doamna care era în poză era într-o campanie electorală cu primarul din Craiova. Poate nu știm asta.

•În următorul an, în 2025, din nou. Consiliul Județean Dolj nu termină aeroportul. Ce să facem? Trebuie să mai ajutăm o dată. 50 de milioane de euro din fondul de rezervă direct către aeroport, în timp ce alții și-au luat credite, alte consilii județene, ca să-și termine lucrările la timp, ca să nu le plătească altcineva. Normal că în următorul an, și colegii știu asta, când nu trebuia să dăm zeci de milioane, n-a mai mers. Și sigur că a deranjat foarte mult.

Fraierii de serviciu

•Da, stimați colegi, poate și primarul de la Brăila, vreo 50 de milioane de euro și colegul primar de la Galați, și cel de la Botoșani, nu doar unii. Pentru că unii care își fac treaba par fraierii de serviciu a celor care s-au obișnuit să folosească bugetul de stat ca pușculiță. N-a mai mers asta. Asta e clar. Aveam HG-uri prin care, an de an, dacă vă aduceți aminte, HG-uri de sezon, acopeream pe sprânceană, ca să vă citez, Unde mai trebuia ceva să ne mai bifăm, să ne mai finalizăm o primărie. N-a mai mers, că nu mai aveam de unde. Nu s-a mai putut. Normal că a fost un alt deranj.

•Vă rog să vă gândiți la Compania Națională de Investiții. Cum ne batem joc de primari? Avem 1.000 și vreo 250 de proiecte în lucru. Din tomberonul de peste 11.000 de proiecte, pe care mulți de aici știm asta și noi, depune proiecte la CNI, la Cornul abundenței, care nu există. Și știți cât e bugetul de investiții într-un an? 2,5 miliarde. Știți cât costă cele 1.200 de șantiere? Fără actualizări, fără indexări, vreo 12,5 miliarde. Deci, dacă nu mai începem alte lucrări, atunci ne trebuie cinci ani de zile ca să le terminăm pe cele care sunt în lucru, dacă am mai fi deschis, cum se dorește încă o lucrare, încă una, încă alta. Știți ce făceam? Ne băteam joc de cei 1200 care erau în lucru pentru că nu se terminau. Că bani mai mulți nu aveam.



Care e deranjul?

•Dar acum să mă refer la companii, stimați colegi, că ăsta e deranjul, înțeleg și din moțiune. După câteva luni de zile mi-am dat seama unde sunt problemele statului, pentru că nu m-a informat nimeni. Aveam niște probleme serioase, avem niște conducte sparte, ca la termoficare și chiar dacă ridici prețul la gigacalorie, chiar dacă crești subvențiile, dacă aceste pierderi enorme nu datorită ruginii, ci datorită găurilor care sunt date, nu sunt corectate. Vă dați seama că țara asta nu-și va putea echilibra bugetele.

•Și atunci știți moțiunea stinge lumina, ca s-o simplific, e una de genul nu ne vindem companiile, le mulgem noi. Și am să vă dau niște exemple ca să înțelegeți despre ce vorbesc.

•Transelectrica, dragilor, ca să avem energie ieftină, cum vă doriți cu toții, cum vrem, cu toții și cetățenii noștri, trebuie să avem mai multă producție de energie. Dar ce să vezi, avem 19.000 de megawați, capacitate totală la care este ocupat 9.000 de megawați. Și noi am eliberat ATR-uri pentru 80.000 de megawați și încă 30.000 sunt în lucru. E adevărat că megawați ăștia nu-s unu la unu, dar oricum am eliberat mai multe autorizații decât capacitatea totală a rețelei și am blocat tot.

Cum am făcut asta? Am trimis unor băieți deștepți, nu toți, dar o parte sunt evident speculativi, să facă hârtii, să fie consiliați, i-am ajutat s-a blocat accesul în sistemul energetic.

De aia, dacă nu corectăm aceste lucruri, nu vom putea avea pe termen scurt un preț energie ieftină.

•Și am zis că nu plec din acest guvern până când, în această dimineață nu am venit cu o ordonanță să impun garanții ferme ca să terminăm cu aceste adevăruri. V-ați gândit probabil că dacă vă mișcați repede cu moțiunea, nu mai putem corecta ce era de corectat.

•Și poate nu știți cine e director la Transelectrica . Vă rog să nu vă gândiți la altă problemă.

Hidroelectrica, o companie importantă, care merge relativ bine pentru că apa curge în România, pentru că vechile regimuri ne-au lăsat niște hidrocentrale pe care trebuie să le exploatăm, dar care, în loc să facă investiții, preferă să stea pe profit. În loc să montăm lângă fiecare hidrocentrală care este în cursul apei, o baterie de stocare. E nevoie de 1.500 de megawați și să punem asta în contractele de management la directori. Explicit, i-am lăsat să facă profit și le-am pus niște condiții foarte grele.

•I-am stresat foarte mult pe acești oameni și în felul acesta, în afară de a face profituri, nu și-au făcut investițiile care ne-ar fi permis, ar fi trebuit ca la prânz, atunci când prețul energiei este foarte jos, să stocăm tot ce se produce aproape ieftin, aproape gratis, Iar seara, când este 3 4 ori mai mare, să echilibrăm prețurile, să câștige mai mult și să avem o energie mai ieftină.

•Și mi-am dat seama că avem o grămadă de probleme la Metrorex, la Aeroporturi București, în Portul Constanța, peste tot.

Știți de ce am luat corecție?

•Ministerul Transporturilor în Ministerul Energiei a amintit pentru că nu am făcut concursurile cum trebuie, pentru că nimeni nu e atât de naiv să creadă că secretarul de stat care coordonează aeronautica pregătește un concurs și ies membrii din conducerea aeroportului, după care acești membri fac un concurs și, surpriză, cine câștigă concursul? Secretarul de stat care a făcut asta.

•Asta se vede și de la Bruxelles, nu doar din București.

Și atunci știți cum am deranjat?

•Trebuie să-și aprobe bugetele în ședința de Guvern și le-a spus din nou la începutul anului. Anul acesta nu vor mai trece bugetele. Dacă miniștrii nu vă pun indicatori de performanță pe cinstite și v-au numit acolo prin concursuri așa cum le știm, pentru că toți au niște filiații, dar măcar să vă pună să lucrați pentru grămada de bani pe care-i încasați. Măcar asta să facă.

Și doar cei care au fost în regulă au trecut prin guvern. E clar că asta a deranjat, pentru că trebuiau să vină toți să treacă acest examen în care ei, care de fapt au contracte în care nu pot fi deranjați, să le modificăm contractele ca să facă ceva pentru țara asta.

•Gândiți-vă ce pierderi sunt la companiile care primesc subvenții sute de milioane aproape la fiecare companie, an de an. Combinatul Oltenia, 200 de milioane de euro pierdere doar anul trecut. Și așa mai departe. Dacă nu vom reduce aceste pierderi, dacă nu vor administra bine companiile, de unde ne pot veni surse importante, profituri sau economii importante, subvenții mai mici, Indiferent cine va fi în guvernare, dacă nu va acoperi acest lucru, nu va putea performa.



Baza acestei moțiuni nu există

•Este o minciună totală, dar trebuia să vă agățați de ceva. În această moțiune se vorbește de sărăcirea populației, despre creșterea TVA-ului, despre anumite resurse și așa mai departe. Bine, nu ne-am hotărât pe astea împreună, nu știm asta, stimați colegi, cât sunteți de ipocriți? Dar cum să vă spun? Eu înțeleg greutățile cetățenilor noștri, pentru că, oameni buni, încă nu s-a văzut nicăieri în lume o corecție de deficit fără o constrângere economică, fără un efort. Nu există nicăieri așa ceva.

•Dar veți avea ocazia, poate, să demonstrați cum le veți face pe toate, fără să deranjeze pe nimeni. Ați mai încercat asta în 2024 și nu v-a ieșit. Și atunci stimați colegi, eu înțeleg aceste lucruri și le mulțumesc românilor pentru aceste greutăți, dar nu pot să accept, cum să vă spun și nu aveți nicio credibilitate ca oameni care locuiesc în penthouse-uri , care sfidează bunul simț, să vină să explice cum pe umărul românilor, oameni care au mașini mai scumpe decât câteva apartamente, să ne explice cât e de greu.

•Românii știu că oamenii aceștia nu suferă alături de ei. Știu asta cât se poate de clar și nu mai mergem la sărăcirea populației, așa cum se face vorbire. Știți când a fost? Când am avut vârful de deficit maxim de 9,1 din 9,2% din PIB? Dar de ce? Pentru că, vă dați seama, cineva care a spart banii familiei n-are nicio vină. De vin e cel care strânge cioburile, care repară, care curăță, care adună familia. Ceea ce s-a întâmplat în 2023 2024. Plătim nota de plată acum și nu e normal ceea ce faceți.

Ați văzut ca moțiunea asta să vină când oamenii sufereau?

•Știți când a venit moțiunea, când le-a crăpat măseaua, că nu se mai putea, când era clar că se intră într-o zonă care deranjează foarte mult. Mi s-a reproșat în aceste zile că m-am agățat de scaun. Eu mă țin de o direcție pe niște principii și vă rog să mă credeți că dacă aș fi văzut un plan, o soluție care să rezolve problemele, m-aș fi dat la o parte.

•Dar vă întreb pe toți. Poate spune cineva cum va funcționa România de mâine? Aveți un plan? Eu pot să plec, dar problemele grave ale acestei țări rămân. Nu pleacă odată cu mine. Riscăm să pierdem credibilitatea, să pierdem bani din PNRR, să ne întoarcem prin ceea ce faceți, de unde am plecat.

•Din ceea ce face acum AUR, nu face decât să susțină și să perpetueze sistemul. De fapt și invers. La rândul lui, Partidul Social Democrat legitimează prin această asociere acțiunile Aur. Și atunci aprinderea luminii are și un rol parlamentar. Măcar PSD și AUR au semnat pe față un document oficial în Parlament și practic, au oficializat această colaborare.



•La finalul acestei intervenții vreau să spun că am încredere în țara noastră și în oamenii ei și am învățat un lucru din administrație, acolo unde am făcut câte ceva, că atunci când vrei să schimbi lucrurile, lucrurile se schimbă prin oameni, dar întotdeauna guvernările.



•În ceea ce mă privește, indiferent de rezultatul acestei moțiuni, vă asigur că nu voi ceda de la valorile pentru care am luptat în acești ani și pe care le-am respectat în toată viața mea politică. Voi lupta până la capăt pentru reformele în care cred, pentru România modernă, pentru a crește calitatea vieții românilor.

•Închei mulțumind tuturor românilor pentru efortul pe care l-am făcut în această perioadă și pe umerii cărora a crescut, a căzut o parte din greutăți. E un efort pentru ca țara noastră să fie repusă pe calea modernizării și a creșterii.

Parlamentarii PSD împart în plen pliante cu "Echipa de căpușe a lui Bolojan".

Moțiunea este citită din nou, după care urmează dezbaterile și votul.

Premierul Ilie Bolojan a ajuns în Parlament, dar nu a făcut nicio declarație. La intrarea în plen a fost așteptat de Diana Șoșoacă și câțiva parlamentari SOS România, care i-au strigat demisia.

Moțiunea, scrisă și semnată în mare parte de AUR, cu sprijinul PSD, partid care până pe 23 aprilie a făcut parte din Guvern, va fi votată secret, cu bile.

Intitulată "STOP <<Planului Bolojan>> de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului", moțiunea de cenzură a fost semnată de PSD, AUR, POT, PACE - Întâi România (foști parlamentari aleși pe listele SOS România) și o serie de aleși neafiliați. În total 254 de voturi cu care și PSD, și AUR s-au lăudat că vor dărâma Guvernul.

Pentru că și în trecut s-a dovedit că numărul de semnături și cel de voturi să difere, negocierile în ambele tabere se duc până în ultima clipă.

Cert este că, dacă demersul PSD-AUR va fi încununat de succes, cele două partide nu au o strategie pentru viitor. Mai mult, președintele Nicușor Dan a spus în repetate rânduri că nu acceptă nicio majoritate, fie ea la guvernare sau în Parlament, care să îi aibă pe cei din AUR, dar nici ca pro-rusul Călin Georgescu să fie propus premier.

Între timp, mai mulți parlamentari au schimbat tabere - fie în cea care susține moțiunea, fie în cea care se opune demiterii Guvernului Bolojan.

Ultimele declarații din cele două tabere

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat duminică seară, la Antena 3 CNN, că în ambele tabere sunt așteptate dezertări, asta face ca soarta actualului guvern să rămână incertă.

"În acest moment, se joacă. Cred că lipsesc vreo 5-10 voturi ca să nu treacă. Nu pot să vă zic cu siguranță pentru că eu, personal, nu am participat la nicio discuție. Există și posibilitatea să vedem și-n alte părți, adică de ambele părți, să vedem dezertări", a spus Ciucu, potrivit News.ro.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a scris luni pe pagina lui de Facebook faptul că "moțiunea trece cu mai multe voturi decât numărul de semnături".

În ultimele interviuri, premierul Ilie Bolojan a evitat să se pronunțe, afirmând că își exercită funcția până la o eventuală demitere, apoi va continua să o facă din poziția de interimar până la desemnarea de către președinte a a lui prim-ministru.

Președintele Nicușor Dan a declarat luni, din Armenia, că a urmărit ce se întâmplă pe scena politică din România înainte de votul asupra moțiunii de cenzură și se declară optimist.

"Bineînțeles, am fost aici în Erevan 30 de ore, cu tot cu drumuri, dar știu exact ce se întâmplă în România, am urmărit pe tot parcursul zilelor de ieri și de azi", a spus președintele.

El i-a asigurat pe români că, indiferent ce se întâmplă la votul de marți asupra moțiunii de cenzură PSD-AUR, "într-un sens sau în celălalt, România va continua să păstreze direcția occidentală, statul va continua să funcționeze, și există acord politic pe obiectivele fundamentale imediate, care sunt SAFE și PNRR".

Ce fac partidele la votul propriu-zis

PNL va ieși din sală când începe votul și va încerca să convingă parlamentari de la alte formațiuni să nu voteze, potrivit liderului deputaților PNL, Gabriel Andronache.

Sorin Grindeanu le-a cerut colegilor din PSDsă voteze la vedere - adică să arate cum bagă bilele în urne în favoarea demiterii Guvernului.

AUR nu cere nimic la vedere, ci să voteze fiecare cum vrea, potrivit liderului senatorilor Alianței, Petrișor Peiu.

UDMR nu va vota în niciun fel, dar parlamentarii săi vor sta în sala de plen.

Și cei de la USR vor sta în sală, însă nu vor vota nici pro, nici contra.

SOS România a făcut un live pe Facebook în care a lansat un sondaj. În urma rezultatului, dacă să voteze sau nu moțiunea, partidul spune că se va conforma voinței românilor.

Scenarii: cine câștigă, cine pierde în orice situație

Dacă moțiunea PSD-AUR nu are succes, direct lovit va fi liderul PSD, Sorin Grindeanu, care s-ar putea să plătească decontul prin funcții - de șef de partid și de șef al Camerei Deputaților. Cea din urmă fiind oricum o funcție obținută cu ajutorul voturilor PNL când s-a constituit Coaliția de guvernare.

AUR și-ar dori să rămână tot în opoziție până la următoarele alegeri, când speră să iasă pe locul I și să aibă un start puternic în negocierile cu Cotroceniul. Astfel, acum, un eventual eșec al moțiunii ar putea fi capitalizat pozitiv de extremiști prin a arunca vina pe slaba mobilizare a PSD.

PNL riscă să se fragmenteze dacă Guvernul cade, pentru că Ilie Bolojan este oricum deja hulit de mulți liberali, iar o eventuală plecare a lui din partid ar putea rupe o parte din formațiunea pentru crearea unui nou pol așa-zis reformator.

USR, pe de altă parte, riscă să cadă în dizgrație, pentru că fără PNL, în special Ilie Bolojan, formațiunea condusă acum de Dominic Fritz nu mai are șanse să ajungă la guvernare.

UDMR, în orice situație, își păstrează încă bazinul electoral și atât în opoziție, cât și la putere, maghiarii s-au adaptat rapid jocurilor politice.

Cinci parlamentari ai Partidului Uniunea Națională pentru Inovație și Tradiție (UNIT), plecați de POT, nu vor vota moțiunea de cenzură, deși ei se numără printre cei care au semnat-o înainte ca ea să fie depusă.

O posibilă Coaliție formată tot din PSD-PNL-USR-UDMR-Minorități naționale nu este nici ea exclusă. Social-democrații sunt de acord, dar cu un alt premier liberal, de preferat unul apropiat de ei. Pe de altă parte, PNL a declarat că, după ce PSD a rupt Coaliția și a depus moțiunea este mai bine ca liberalii să treacă în opoziție, decât să se alieze din nou cu social-democrații.

"Moartea" sau un nou început pentru Guvernul Bolojan se joacă exclusiv cu voturile parlamentarilor neafiliați, mulți dintre ei proveniți din partidele extremiste, dar care ulterior au plecat pe alte drumuri.