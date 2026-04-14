Arme pilotate de IA, loialitate față de SUA, anti-wokism:„manifestul” Palantir stârnește îngrijorare

Alinierea Silicon Valley la interesele Statelor Unite, renunțarea la dezbaterile etice pentru a dezvolta mai mult arme autonome pilotate de inteligența artificială, stabilirea unei ierarhii a culturilor, punerea sub semnul întrebării pluralismul cultural sau chiar luarea în calcul a unui serviciu național obligatoriu: în 22 de puncte, compania americană Palantir a publicat pe X un text care își expune viziunea asupra lumii, scrie Liberation.

Prezentat ca un rezumat al cărții The Technologic(al) Republic, bestseller publicat în februarie 2025, scris de CEO-ul său, Alexander Karp, și de consilierul juridic Nicholas W. Zamiska, acest manifest de aproximativ 1.000 de cuvinte a adunat peste 30 de milioane de vizualizări pe rețeaua socială X.

Îngrijorări pentru libertățile publice

Fondată în 2003 în Statele Unite, Palantir este o companie care dezvoltă software de analiză a datelor masive bazate pe inteligență artificială, utilizate de administrații și mari companii din numeroase țări. Compania îl are printre fondatori pe miliardarul Peter Thiel, figură influentă a Silicon Valley și apropiat de Donald Trump. Susținută încă de la început de un fond legat de CIA, în contextul de după 11 septembrie, compania s-a impus în rândul serviciilor de informații americane, precum NSA sau FBI, care o folosesc pentru detectarea amenințărilor.

În Franța, Direcția Generală pentru Securitate Internă (DGSI) utilizează instrumentele sale de la atentatele din 2015 și a reînnoit acest parteneriat în decembrie 2025. Palantir are printre clienți și grupuri din CAC 40, precum Airbus, Stellantis sau Société Générale.

Compania colaborează, de asemenea, cu ICE și Departamentul pentru Securitate Internă pentru a facilita urmărirea și expulzarea migranților, precum și cu armatele ucraineană și israeliană pentru utilizări militare, în special identificarea țintelor. Această apropiere de aparatele de securitate, combinată cu capacitatea sa de a exploata volume masive de date, face ca Palantir să fie adesea acuzată că acționează ca o companie de supraveghere, stârnind îngrijorări privind libertățile publice, dar și dependența statelor (inclusiv Franța) de o companie care apără în primul rând interesele americane.

Pregătirea Occidentului pentru război

În cele douăzeci și două de puncte publicate pe 18 aprilie, Palantir conturează o viziune asupra lumii structurată în jurul revenirii rivalităților între marile puteri. Compania se poziționează foarte clar de partea americană și, mai larg, a democrațiilor occidentale: încă din primul punct, afirmă că „Silicon Valley are o datorie morală față de țara care i-a făcut posibilă ascensiunea” și că „elita inginerilor din Silicon Valley are datoria de a participa la apărarea națiunii”.

Această poziție reflectă o concepție asumată asupra rolului politic al tehnologiei, gândită nu ca un sector neutru, ci ca un instrument al „hard power”-ului Statelor Unite, bazat pe dezvoltarea de software.

Consternate de ideea că „iPhone-ul ar putea fi cea mai mare realizare creativă a noastră, chiar apogeul civilizației noastre”, conducerea Palantir critică o industrie tehnologică pe care o consideră deturnată de la responsabilitățile sale strategice și cere ruperea de ceea ce descrie drept „tirania aplicațiilor”, acuzată că a orientat inovația către confort, în detrimentul proiectelor considerate esențiale, în special în domeniul apărării și securității.

În ceea ce privește apărarea, Palantir adoptă un discurs care pregătește Occidentul pentru război: susține accelerarea dezvoltării armelor bazate pe inteligență artificială, deoarece „adversarii noștri nu se vor opri pentru a se pierde în dezbateri teatrale despre meritele dezvoltării tehnologiilor cu aplicații cruciale pentru apărarea și securitatea națională”.

Potrivit predicțiilor CEO-ului Alexander Karp, „era atomică se apropie de sfârșit” și „o nouă eră de descurajare bazată pe inteligența artificială este pe cale să înceapă”.

„Cei care nu spun nimic reprobabil nu spun mare lucru”

Manifestul evocă mai specific necesitatea ca Silicon Valley să se pună în serviciul armatei americane: „Dacă un pușcaș marin cere o armă mai bună, ar trebui să o construim.” Este o referire la poziția companiei Anthropic, aflată într-un conflict cu Pentagonul și care a refuzat anumite condiții impuse de armata americană pentru utilizarea IA Claude.

Palantir cere, de asemenea, introducerea unui serviciu militar obligatoriu, considerând că societatea ar trebui „să ia în serios în considerare renunțarea la o armată complet voluntară și să ducă următorul război doar dacă toată lumea îi împărtășește riscurile și costurile”.

În lectura sa asupra unei lumi structurate de rivalitatea cu China și Rusia, Palantir consideră că „trebuie să se pună capăt neutralizării Germaniei și Japoniei impuse după război”. Potrivit manifestului, demilitarizarea Germaniei ar fi fost o „reacție excesivă” ale cărei consecințe Europa „le plătește astăzi”. În mod similar, compania se teme că echilibrul puterilor în Asia ar putea fi modificat dacă Japonia rămâne prea pacifistă.

Dincolo de acest aspect securitar, manifestul abordează și funcționarea democrației în Statele Unite. Critică o clasă conducătoare formată fie din „o pleiadă de personalități ineficiente și lipsite de substanță”, fie din indivizi supuși prea multor constrângeri. Textul pledează pentru un mediu politic mai indulgent față de lideri:„Ar trebui să arătăm mult mai multă bunăvoință față de cei care s-au angajat în viața publică”, afirmă compania, considerând că „dispariția oricărui spațiu de iertare – abandonarea toleranței față de complexitățile și contradicțiile psihicului uman – ar putea să ne lase cu lideri pe care vom ajunge să-i regretăm”.

Autorii susțin că „prudența în viața publică pe care o încurajăm fără să vrem este dăunătoare” și că „cei care nu spun nimic reprobabil nu spun adesea mare lucru”. O viziune care amintește de cea a lui Peter Thiel, potrivit căreia cel mai mare risc pentru umanitate este stagnarea din teama de risc.

Împotriva „dogmei” wokiste

În aceeași logică, autorii cer mai multă toleranță față de figurile publice, considerând că exigența excesivă de corectitudine favorizează lideri „ineficienți”, preocupați mai mult de evitarea riscului decât de acțiune. O perspectivă care ar putea reduce responsabilitatea liderilor pentru acțiunile lor.

Ei apără, de asemenea, antreprenori precum Elon Musk, al cărui „interes pentru o mare narațiune” ar fi, în opinia lor, prea des tratat cu condescendență.În final, conducerea Palantir critică ceea ce percepe drept derapaje ale valorilor progresiste din Statele Unite. Manifestul atacă în special „dogma” potrivit căreia toate culturile ar avea aceeași valoare:„Unele culturi au dus la progrese decisive”, scriu autorii, în timp ce „altele s-au dovedit mediocre sau chiar mai rău, retrograde și dăunătoare”.

Textul critică, de asemenea, „intoleranța generalizată față de credințele religioase” din anumite medii, precum și „un pluralism lipsit de sens” care s-ar fi impus în Statele Unite și, mai larg, în Occident.

Sursa: RADOR RADIO ROMANIA