Meta lucrează la o clonă digitală 3D a lui Mark Zuckerberg

A fost descrisă ca o replică digitală foto-realistă a lui Mark Zuckerberg, un personaj tridimensional alimentat de inteligență artificială capabil să converseze cu angajații companiei.

Clona va fi creată de fondatorul Meta pentru a interacționa cu lucrătorii în numele său, potrivit La Stampa.

Știrea a fost dezvăluită de Financial Times, potrivit căruia însuși Zuckerberg ar contribui la antrenarea clonei pentru a-i imita manierele și declarațiile publice.

Scopul declarat al acestei inițiative este de a permite angajaților să se simtă mai aproape de fondator, cu care pot interacționa instantaneu și pot primi feedback-uri aproape imediat. Se pare că Zuckerberg este implicat personal în faza de instruire și testare, dedicând între cinci și zece ore săptămânal dezvoltării diverselor proiecte interne de inteligență artificială în cadrul companiei.

În același timp, compania dezvoltă un „agent CEO”, conceput pentru a sprijini rolul lui Zuckerberg, a recupera rapid informații și a lua măsuri operaționale.

Inițiativa face parte din planul de digitalizare prin care Meta a investit atât oameni, cât și capital în super-laboratorul de inteligență artificială. În urmă cu aproximativ o lună, compania a anunțat achiziția Moltbook, o platformă de socializare unde agenții comunică între ei, și angajarea fondatorilor laboratorului tehnologic.

