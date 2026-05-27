Organizații din România pot beneficia gratuit de evaluarea maturității cibernetice, prin PNRR

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) anunță că 1.000 de organizații din România pot beneficia gratuit de evaluarea maturității cibernetice, printr-un program finanțat prin PNRR.

Instrumentul le va permite participanților să își analizeze capacitatea de prevenire, detectare și răspuns la incidente cibernetice, oferind totodată recomandări pentru îmbunătățirea măsurilor de protecție.

Inițiativa este finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și se adresează instituțiilor publice, companiilor private, IMM-urilor și organizațiilor neguvernamentale interesate să își evalueze și să își consolideze capacitatea de răspuns la amenințările cibernetice.

Programul pune la dispoziția participanților un instrument de autoevaluare care permite identificarea nivelului actual de maturitate cibernetică și a principalelor vulnerabilități ale infrastructurii IT.

Participanților li se pune la dispoziție gratuit un instrument digital inteligent, care permite organizațiilor să:

- efectueze autoevaluarea nivelului de maturitate cibernetică prin instrumente standardizate;

- identifice gap-urile de securitate (lacunele existente) în raport cu pragul minim de conformitate;- obțină un plan de acțiuni personalizat pentru creșterea nivelului de securitate;

- evalueze gradul de conformitate cu cerințele Directivei NIS2;

- genereze rapoarte detaliate, care reflectă nivelul de maturitate și conformitate în domeniul securității cibernetice.

Înscrierile sunt deschise până la data de 15 iunie și se realizează în doi pași prin intermediul platformei proiecte.pnrr.gov.ro. Organizațiile interesate pot solicita informații suplimentare la adresa de e-mail pnrr184@dnsc.ro sau la numărul de telefon 0747 896 799. Participarea este gratuită, în limita celor 1000 locuri disponibile.

