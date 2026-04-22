Papa cere "dezarmarea" inteligenței artificiale pentru "a o împiedica să domine umanitatea"

Vaticanul a publicat prima enciclică a Papei Leon al XIV-lea, un document de referință mult așteptat dedicat protejării demnității umane în contextul creșterii rapide a inteligenței artificiale.

În prima sa enciclică, apa condamnă "noile forme de sclavie" din spatele utilizării AI și solicită "soluții tehnologice mai sustenabile pentru a reduce impactul asupra mediului", scrie France 24.

Papa Leon al XIV-lea a cerut "dezarmarea" inteligenței artificiale pentru "a o împiedica să domine umanitatea", în primul său text major dezvăluit luni, argumentând că această tehnologie "alimentează prăpastia dintre cei incluși și cei excluși".

În enciclica "Magnifica Humanitas" (Umanitate Magnifică), un text de 130 de pagini cu o tonalitate profund socială, papa american consideră că AI "nu poate fi considerată neutră din punct de vedere moral" și insistă asupra rolului educației în învățarea controlării riscurilor acesteia și asupra necesității unui cod etic comun.

Ca semn al importanței acordate textului, Papa însuși a participat la prezentarea acestuia – o premieră – alături de înalți oficiali ai Sfântului Scaun și de experți în inteligență artificială, inclusiv cofondatorul start-up-ului american Anthropic.

"AI este deja un mediu în care suntem imersați și o putere cu care trebuie să ne confruntăm. De aceea nu este suficient să o reglementăm: trebuie dezarmată și făcută accesibilă", argumentează Leon al XIV-lea în acest text axat pe protejarea demnității umane.

"A dezarma nu înseamnă a renunța la tehnologie, ci a o împiedica să domine umanitatea", subliniază pontiful, pentru care "cursa pentru cel mai eficient algoritm și cea mai mare bază de date" își propune adesea doar "să consolideze un avantaj geopolitic sau comercial asupra tuturor celorlalți".

Potrivit șefului Bisericii Catolice, este necesar "să se rupă această echivalență dintre puterea tehnică și dreptul de a guverna". "Atunci când aceste bunuri rămân concentrate în mâinile câtorva, fără forme adecvate de partajare și acces, se creează un nou dezechilibru (...) alimentând prăpastia dintre cei incluși și cei excluși", subliniază Leon al XIV-lea.

Prin urmare, Papa insistă asupra necesității unui "nou cadru spiritual, etic și politic" pentru a reglementa aceste inovații, un cadru care trebuie să ia în considerare și respectul pentru mediu.

"Noi forme de sclavie"

De la alegerea sa, în urmă cu un an, primul papă nord-american din istorie a avertizat în repetate rânduri cu privire la pericolele AI, în special utilizarea acesteia în armată, denunțând devastarea mediului provocată de cursa frenetică pentru elementele de pământuri rare, esențiale pentru electronica modernă.

Potrivit Națiunilor Unite, sectorul AI ar putea ajunge la 4.800 de miliarde de dolari până în 2033, o creștere de 25 de ori într-un deceniu, concentrându-și în același timp profiturile în mâinile unui număr foarte limitat de actori. În 2025, ONU a avertizat asupra unui vid de reglementare periculos.

Prin dedicarea unei enciclice acestei teme, Papa transmite un mesaj puternic: adresată tuturor credincioșilor, aceasta stabilește o poziție de referință în problemele sociale, morale, politice și teologice și, în general, servește drept bază pentru învățătură și dezbateri pe termen lung.

Experții consideră că impactul "Magnifica Humanitas" ar putea fi comparabil cu cel al enciclicei Laudato Si’, manifestul Papei Francisc despre ecologia integrală, care, odată cu publicarea sa în 2015, a declanșat un val de reacții politice și civice la nivel mondial.

Enciclica lui Leon al XVI-lea denunță în special "noile forme de sclavie" care au apărut pentru a extrage resursele necesare utilizării inteligenței artificiale și solicită "soluții tehnologice mai sustenabile pentru a reduce impactul asupra mediului".

"În unele părți ale lumii, adolescenții și copiii lucrează în condiții periculoase, măcinând materialele din care se extrag elementele de pământuri rare. Corpuri cicatrizate, mutilate și uzate, astfel încât fluxul de putere de calcul să nu se oprească", condamnă el.

Episcopul Romei profită de ocazie pentru a cere "sincer iertare" pentru întârzierea istorică a Bisericii în condamnarea "flagelului sclaviei".

De asemenea, subliniază rolul crucial al educației în confruntarea cu această revoluție tehnologică și avertizează împotriva "fenomenelor de răpire a minorilor, șantaj și exploatare sexuală", devenite "mai insidioase" din cauza "instrumentelor de inteligență artificială capabile să manipuleze imagini și videoclipuri".

Vaticanul a ținut secret acest nou text - a cărui lungime rămâne necunoscută - consacrat "protecției persoanei umane în era AI". Dar o plasează în continuitatea învățăturii sale sociale: a fost semnată pe 15 mai, data celei de-a 135-a aniversări a "Rerum Novarum" (1891), enciclica lui Leon al XIII-lea care a pus bazele doctrinei sociale a Bisericii în fața revoluției industriale.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA