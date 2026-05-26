Căutare

Mod Noapte/Zi

YouTube automatizează detectarea conținuturilor create de inteligența artificială

Agerpres 22:20
ID 300123896 © Mikhail Primakov | Dreamstime.com
ID 300123896 © Mikhail Primakov | Dreamstime.com

YouTube va detecta și va eticheta de acum înainte în mod automat conținuturile create de o inteligență artificială (AI), a anunțat miercuri platforma americană.

YouTube se baza până acum pe declarațiile creatorilor de conținuturi pentru a eticheta videoclipurile generate de AI, informează AFP, citată de Agerpres.

"Dacă un creator nu indică dacă a utilizat AI sau nu, dar sistemele noastre detectează o utilizare semnificativă a unei AI realiste, noi vom adăuga de acum în mod automat o etichetă", a transmis compania într-un mesaj pe blogul său oficial.

În fața avântului instrumentelor de inteligență artificială generativă, YouTube a luat primele măsuri în 2024, cerându-le creatorilor de conținuturi să declare atunci când utilizează AI.

Odată cu lansarea acestui nou sistem automatizat, creatorii vor avea în continuare posibilitatea de a contesta etichetarea videoclipurilor lor în cazul în care detectează o eroare, au dat asigurări reprezentanții YouTube.

De asemenea, platforma americană a precizat că această etichetare nu influențează algoritmul său de recomandări.

Și alte platforme online și rețele de socializare se confruntă cu o creștere masivă a conținuturilor generate de AI, care sunt uneori dificil de identificat din cauza progreselor rapide ale acestei tehnologii.

La sfârșitul lunii aprilie, platforma de streaming audio Spotify a prezentat o nouă etichetă, 'Verified by Spotify', care indică faptul că un artist sau un grup este, cel mai probabil, o ființă umană, nu un avatar generat de AI.

  • Share:

Comentarii (0)

Lasă un comentariu


Avertisment: Prin apăsarea butonului "Trimite" sunteți de acord ca textele introduse în câmpurile „nume ” și „comentariu” să fie făcute publice și implică acceptarea Termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului Espress.ro
Autorul comentariului va fi singurul responsabil de conținutul acestuia și își va asuma eventualele daune, în cazul unor acțiuni legale împotriva celor publicate.

Parteneri secțiune

AI4Trust cu disclaimer
BRCC