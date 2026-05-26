YouTube automatizează detectarea conținuturilor create de inteligența artificială

YouTube va detecta și va eticheta de acum înainte în mod automat conținuturile create de o inteligență artificială (AI), a anunțat miercuri platforma americană.

YouTube se baza până acum pe declarațiile creatorilor de conținuturi pentru a eticheta videoclipurile generate de AI, informează AFP, citată de Agerpres.

"Dacă un creator nu indică dacă a utilizat AI sau nu, dar sistemele noastre detectează o utilizare semnificativă a unei AI realiste, noi vom adăuga de acum în mod automat o etichetă", a transmis compania într-un mesaj pe blogul său oficial.

În fața avântului instrumentelor de inteligență artificială generativă, YouTube a luat primele măsuri în 2024, cerându-le creatorilor de conținuturi să declare atunci când utilizează AI.

Odată cu lansarea acestui nou sistem automatizat, creatorii vor avea în continuare posibilitatea de a contesta etichetarea videoclipurilor lor în cazul în care detectează o eroare, au dat asigurări reprezentanții YouTube.

De asemenea, platforma americană a precizat că această etichetare nu influențează algoritmul său de recomandări.

Și alte platforme online și rețele de socializare se confruntă cu o creștere masivă a conținuturilor generate de AI, care sunt uneori dificil de identificat din cauza progreselor rapide ale acestei tehnologii.

La sfârșitul lunii aprilie, platforma de streaming audio Spotify a prezentat o nouă etichetă, 'Verified by Spotify', care indică faptul că un artist sau un grup este, cel mai probabil, o ființă umană, nu un avatar generat de AI.