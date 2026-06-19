Mii de magistrați anchetați de DNA – așa sună minciuna repetată obsesiv de cei care nu vor ca Direcția Națională Anticorupție să recâștige competența de a ancheta judecători și procurori.

Realitatea, scoasă la iveală chiar din răspunsul Parchetului General, e alta: numărul plângerilor împotriva magistraților nu a scăzut după desființarea SIIJ, ci a crescut considerabil, în timp ce condamnările definitive lipsesc cu desăvârșire.

Din lista neagră a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care cuprinde publicații, autori și ONG-uri critice față de sistemul judiciar, paragraful 94 a avut un succes aparte, fiind distribuit de influenceri și politicieni extremiști și de avocați ai partidelor ultranaționaliste. Din document aflăm că, în 4 ani, „au fost vizați de cercetări penale peste 1900 de judecători”.

În 2018, Inspecția Judiciară a întocmit un raport privind numărul de dosare deschise de DNA împotriva judecătorilor. Raportul a fost aprobat de CSM un an mai târziu și viza cauzele înregistrate în perioada 2014–2018.

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