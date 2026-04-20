Arafat: Persistența investigațiilor fără indicii reale și verificabile ridică semne de întrebare

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a spus marți că persistența și extinderea unor investigații cu privire la activitatea sa profesională, ''în absența unor indicii reale și verificabile'', ridică semne de întrebare.

După ce a fost audiat la Parchetul Militar, Raed Arafat a spus că, deși își reafirmă disponibilitatea deplină de a coopera cu autoritățile competente și de a sprijini orice demers legitim de clarificare a situației, până în prezent, nu au fost prezentate niciun fel de elemente concrete care să indice existența unor fapte de natură penală.

"Persistența și extinderea acestor investigații cu privire la persoana mea și la activitatea mea profesională, în absența unor indicii reale și verificabile, ridică serioase semne de întrebare cu privire la temeinicia și proporționalitatea lor. În mod deosebit, atrag atenția asupra faptului că includerea mea în aceste demersuri apare ca fiind forțată și artificială, prin enunțarea unor pretinse teze de complicitate sau de coordonare a unor activități, în lipsa oricărei contribuții ori implicări reale din partea mea în situațiile investigate. O asemenea asociere nejustificată nu poate trece neobservată și este de natură să genereze consecințe semnificative asupra reputației mele, lucru care, de altfel, pare a fi urmărit în mod direct", a scris el pe Facebook.

În opinia sa, devine "tot mai evident" că aceste acțiuni depășesc cadrul strict juridic, conturând caracteristicile unei "campanii de discreditare".

"Există indicii că aceste demersuri sunt alimentate nu de considerente exclusiv instituționale, ci și de factori de natură personală, ceea ce este incompatibil cu standardele de imparțialitate și echilibru care ar trebui să guverneze orice procedură publică", susține Arafat.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a fost audiat la Parchetul Militar într-un dosar privind cumpărarea unui elicopter de către Inspectoratul General pentru Aviație. Achiziția a fost făcută în 2017, iar prejudiciul ar fi estimat la circa un milion de euro.