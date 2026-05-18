CCR și CSM digitalizează schimbul de documente din justiție

Președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, și președintele Consiliul Superior al Magistraturii, Gheorghe Odagiu, au semnat un acord privind digitalizarea fluxului de informații dintre cele două instituții,

Măsura se realizează prin interconectarea sistemelor informatice și schimbul electronic de date.

Potrivit acordului, colaborarea are ca obiectiv reducerea sarcinilor administrative din sistemul judiciar și eliminarea circulației dosarelor în format fizic. Măsura vizează modernizarea infrastructurii judiciare și eficientizarea proceselor interne, în contextul adaptării sistemului de justiție la noile tehnologii.

Prin intermediul platformei ReJust, instanțele judecătorești vor transmite electronic către CCR încheierile și hotărârile de sesizare a Curții Constituționale, printr-un mecanism de interconectare cu platforma SIGADOC. În paralel, CCR va putea accesa documentele din dosarele electronice aferente cauzelor aflate pe rolul său, inclusiv actele procedurale și înscrisurile relevante.

De asemenea, jurisprudența Curții Constituționale va fi disponibilă publicului prin motorul de căutare al platformei ReJust.

Reprezentanții celor două instituții susțin că digitalizarea schimbului de date va contribui la reducerea duratei procedurilor și la eficientizarea soluționării cauzelor, cu impact direct asupra calității serviciului public de justiție.

Acordul prevede și obligația respectării legislației naționale și europene privind protecția datelor cu caracter personal și securitatea informațiilor. Documentul a fost încheiat pentru o perioadă de un an, începând cu 15 mai 2026, cu posibilitatea prelungirii automate pe perioade succesive de câte un an.

