Șerban Alexandru Brădișteanu a pierdut definitiv la Curtea Europeană a Drepturilor Omului procesul intentat statului român privind confiscarea unei părți din averea sa.

Printr-o decizie comunicată pe 21 mai 2026, Curtea de la Strasbourg a declarat cererea inadmisibilă și a concluzionat că autoritățile române au respectat dreptul la un proces echitabil și dreptul de proprietate în cazul Brădișteanu.

Procedura a fost declanșată de Agenția Națională de Integritate în baza Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor publice. ANI a verificat averea acumulată de Brădișteanu în perioada în care acesta ocupa funcții publice.

La finalul verificărilor, inspectorii de integritate au constatat existența unor diferențe semnificative între venituri și cheltuieli, pentru perioada 2000 – 2005, sumele care nu au putut fi justificate fiind de 3.595.333 de euro și 414.000 de dolari.

Dosarul a fost transmis Comisiei de Cercetare a Averilor de pe lângă Curtea de Apel București, care a analizat documentele și explicațiile oferite de fostul senator PSD și actual medic.

