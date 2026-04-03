Cei doi ucraineni care au vrut să incendieze sediul unei companiii de curierat, trimiși în judecată

Cei doi ucraineni cu vârstele de 23 și 24 de ani, care anul trecut au intenționat să incendieze un sediu al companiei de curierat Nova Post din București, au fost trimiși în judecată în stare de arest preventiv de către procurorii DIICOT.

Ei sunt acuzați de tentativă la acte de diversiune și, respectiv, complicitate la tentativă la acte de diversiune. Operațiunea de sabotaj instrumentată de Federația Rusă în octombrie 2025 pe teritorul României a fost dejucată de Serviciul Român de Informații, scrie News.ro.

Prin rechizitoriul din 2 aprilie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a doi cetățeni ucraineni, cu vârstele de 23 și 24 de ani, pentru comiterea infracțiunii de tentativă la acte de diversiune, respectiv complicitate la tentativă la acte de diversiune.

Probele administrate au evidențiat că la data 14 octombrie 2025 inculpații au pătruns pe teritoriul României, cu scopul de a plasa două colete care conțineau dispozitive incendiare confecționate artizanal și pe care, în ziua următoare, le-au depus la sediul unei societăți de curierat internațional.

Cercetările au arătat că a existat un risc real de distrugere, prin incendiere, a locației respective, ce ar fi pus în pericol securitatea națională, în contextul în care sediul respectiv se află la parterul unei bloc de locuințe cu șapte etaje, situat într-o zonă centrală și aglomerată a Capitalei.

În situația producerii incendiului, acesta se putea propaga cu ușurință la clădirile din jur, creându-se astfel un real pericol asupra vieții unui număr foarte mare de persoane, precum și asupra imobilelor și bunurilor situate în zonă, precizează sursa citată.

Potrivit DIICOT, dacă ar fi fost finalizată, fapta ar fi fost de natură să creeze „diversiune” și ar fi generat în societate un puternic sentiment general de insecuritate, neliniște, că astfel de acțiuni ar fi posibile oricând, dar și de neîncredere a populației în capacitatea autorităților publice de a asigura protecția cetățenilor.

„Cu sprijinul specialiștilor pirotehniști din cadrul Serviciului Român de Informații, dispozitivele au fost dezamorsate”, precizează DIICOT. Prin ordonanța procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală a fost dispusă efectuarea unei constatări cu privire la substanțele și materialele identificate în cele două colete, specialiștii din cadrul Serviciul Român de Informații stabilind că cele două colete au conținut elemente specifice unor dispozitive explozive sau incendiare improvizate, realizate artizanal, dar extrem de elaborat și atent executat în ansamblu, cu scopul posibil de a incendia și detona coletul de la distanță. În urma testării funcționalității dispozitivului incendiar improvizat, în cadrul experimentului judiciar, s-a confirmat funcționalitatea acestuia, arătând că acesta ar fi putut produce un incendiu semnificativ, cu pagube materiale însemnate.

Prin același rechizitoriu s-a cerut instanței menținerea măsurii arestului preventiv față de inculpați.

Dosarul a fost înaintat spre soluționare Curții de Apel București.

Purtătorul de cuvânt al SRI, Ovidiu Marincea, declara anul trecut că România continuă să rămână ținta agresiunilor Federației Ruse, scopul principal fiind acela de a se diminua ajutorul acordat Ucrainei. În acțiunea dejucată de autoritățile române a fost vizată cea mai mare firmă de curierat ucraineană, care asigură legătura dintre cei plecați din Ucraina și cei rămași în țara aflată în război. Agenția Reuters relata, la vremea respectivă, citând autoritățile de la Varșovia, că Polonia și România au reținut opt persoane suspectate de planificarea unui sabotaj în numele Rusiei, trei arestări fiind legate de un presupus nou plan de trimitere a unor colete explozive, de data aceasta către Ucraina.

