Adriana Pencea nu mai este, din 4 aprilie, vicepreședintă a Curții de Apel București. Ea s-a întors la Tribunalul Giurgiu, nemulțumită, printre altele, că a rămas fără diurna de 2% pe zi de delegare.

Numele ei nu mai apare pe site-ul Curții de Apel București ca vicepreședintă.

Potrivit unor surse judiciare, Pencea nu a mai fost de acord cu delegarea la CAB după ce a rămas fără diurna de 2% din salariul de bază pe zi, care îi majora veniturile cu aproximativ o treime în fiecare lună, respectiv între 120.000 și 150.000 de lei pe an în plus la salariu.

În ultimii ani, Pencea a fost un pilon de bază al curentului „empatic” din sistemul judiciar, care a achitat sau a pus în libertate zeci de inculpați care aveau în comun un singur lucru: foarte mulți bani. Adusă de la Tribunalul Giurgiu la București, Pencea a fost numită chiar vicepreședintă a instanței de către conducerea instituției.

Decizii controversate

Ea l-a eliberat condiționat din închisoare pe fostul lider social-democrat Liviu Dragnea, după ce dosarul a fost strămutat de la București la Giurgiu. Pencea a admis o cale extraordinară de atac a lui Puiu Popoviciu în dosarul Băneasa, fiind cea care a deschis calea spre rejudecarea procesului și achitarea afaceristului.

