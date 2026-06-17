1.742 de membri finanțează procesul împotriva „listelor negre” și a abuzului de putere.

Comunitatea Declic dă în judecată CSM și contestă oficial în instanță raportul Secției pentru judecători, prin care Declic și alți reprezentanți ai societății civile și jurnaliști independenți au fost atacați și incluși pe „lista neagră” a Secției pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, într-o încercare de intimidare fără precedent.

1.742 de membri ai Comunității Declic finanțează integral demersul juridic, onorariile avocaților și toate costurile redactării plângerii prealabile și reprezentării în instanță.

Procesul deschis de Declic vine în continuarea reacției ferme transmise la momentul deciziei CSM, prin comunicatul de presă din 11 iunie 2026, prin care Declic a condamnat public raportul judecătorilor.

„CSM folosește o retorică totalitară și ne acuză de o absurdă «lovitură de stat».

Ripostăm pe cale juridică tocmai pentru că avem încredere în statul de drept și pentru că în

sistemul de justiție din România există judecători onești. Nu atacăm justiția, ci o apărăm de

un grup minoritar care încearcă să o folosească ca instrument de cenzură împotriva celor

care critică puterea”, a declarat Tudor Brădățan, director executiv Declic.



În raportul publicat, Comunitatea Declic este menționată în mod direct de 9 ori, fiind

catalogată drept o entitate „problemă” alături de organizații precum Funky Citizens, Corupția

Ucide și jurnaliști independenți. Acest atac oficial a fost declanșat și după ce 70.000 de

membri Declic au susținut contestarea în instanță a numirii Liei Savonea în fruntea Înaltei

Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), procedură pornită ilegal de CSM cu trei luni înainte de

termenul legal.

Avocații Declic au depus joi, 18 iunie, plângerea prealabilă la CSM, un pas necesar

pentru procesul din instanță deschis pentru apărarea dreptului fundamental al societății civile

de a monitoriza și critica derapajele puterii, fără teama de a fi pusă pe liste negre oficiale.



