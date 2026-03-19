Judecătorul Alin Ene, membru în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), a publicat pe Facebook o postare ironică și manipulatoare, după ce Guvernul a decis să includă banii câștigați în instanță de magistrați în pachetul de solidaritate al PSD.

Astfel, judecătorul se întreabă, ironic, dacă „banii Justiției” nu ar trebui direcționați ca ajutor pentru Ucraina, în concordanță cu narativul extremiștilor din Parlament, care se opun sprijinului acordat de România statului vecin aflat în război cu Rusia.

„Banii justiției” și solidaritatea selectivă

„Acum, dacă tot am sponsorizat și primăriile, pentru războiul din Ucraina nu mai e nevoie de niște fonduri? Că a mai rămas câte ceva prin bugetul ÎCCJ. Zic să nu ne oprim cu solidaritatea la granițele țării!”, susține Ene într-o postare pe Facebook, care a adunat peste 550 de aprecieri, majoritatea din partea magistraților, grefierilor și avocaților din sistemul judiciar.

În contextul în care tot mai mulți magistrați își fac meseria judecând ideologic, Ene mai afirmă că este „mândru să aflu că Justiția a reușit azi să salveze bugetul națiunii, coaliția de guvernare și stabilitatea politică și macroeconomică a României! Justiția nu doar aplică legea – o și finanțează involuntar pe cea a «solidarității selective». Mulțumesc coaliției pentru onoarea făcută Justiției de a o desemna Sponsor Oficial al Pachetului de solidaritate socială! Data viitoare, puneți-ne și poster în campania electorală: de aici sunt banii dumneavoastră!”, spune Ene.

În același ton, ÎCCJ avertizează că va lansa acțiuni în justiție pentru a obliga Guvernul să asigure aceste sume restante.

Citiți continuarea pe PressHub.