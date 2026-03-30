Cei doi polițiști de frontieră arestați după ce au cerut mită de la un șofer de TIR a au fost prinși după ce au fost denunțați de un vecin român al șoferului bulgar care a sunat la Direcția Generală Anticorupție.

Din interceptările telefonice ale polițiștilor supravegheați și ale colegilor acestora rezultă că luarea de mită este regula în zona vămii Borș. „Ținta” pe zi este de 1.000 de euro. Odată cu intrarea în Schengen, ne întrebăm care mai e rostul acestor echipaje de poliție în apropierea graniței cu Ungaria?

După ce telefonul polițistului Mădălin Costel Bânțu a fost pus sub supraveghere tehnică a rezultat că, în aprilie 2024, după o tură în care a lucrat împreună cu celălalt polițist, Cristian Ban îi relatează pe WhatsApp unui alt coleg că, pe acea tură, „au făcut împreună 545 euro”. Asta era rezultatul „producției” obținute din fapte de corupție comise în timpul serviciului. Ulterior, într-o discuție din iulie 2025 cu alt coleg, cel din urmă îi transmite: „vezi că vreau să aud bilanțu diseară; o miară cel puțin”. Asta semnifică așteptarea ca, pe durata unei singure ture, Bânțu sau colegul său să realizeze cel puțin 1.000 de euro („o miară”) din astfel de activități.

În altă discuție, din august 2025, Bânțu se laudă primului coleg că este la serviciu și că „merge binișor”, precizând că a obținut „4 foi jumate”, expresie care înseamnă 450 de euro.

