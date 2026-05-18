CSM a decis în secret ca magistrații să primească în continuare diurnă de 2% pe zi. Legea interzice

CSM a decis în secret ca magistrații să primească în continuare diurnă de 2% pe zi, deși legea interzice asta. Procurorul general Cristina Chiriac a pus și ea umărul la această decizie, scrie G4Media.

O întâlnire tripartită a avut loc pe 12 mai 2026, într-un loc neprecizat, la care au participat vârfurile sistemului de Justiție din România: președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Liviu Odagiu, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, și procurorul general al României, Cristina Chiriac, dezvăluie G4Media.

Întâlnirea nu este menționată pe site-ul de internet al niciuneia dintre instituțiile participante, dar scopul ei transpare din documentul adoptat la finalul întâlnirii: cei trei reprezentați la vârf ai Justiției au vrut să stabilească în ce măsură sistemul judiciar trebuie să respecte Legea 141/2025, prima dintre legile de reformă asumate de guvernul Ilie Bolojan, în ceea ce privește diurnele pe care le primesc judecătorii și procurorii detașați sau delegați.

Minuta încheiată la finalul întâlnirii a stabilit că nu. Magistraților nu li se aplică prevederea din lege, conform căreia diurna este de 23 de lei pe zi, așa cum primesc toți bugetarii, ci rămân la diurna stabilită printr-o ordonanță de urgență din 2006, adică 2% pe zi din salariul brut – ceea ce le mărește venitul lunar cu 40 de procente.



La două zile de la întâlnire, pe 14 mai 2026, președintele CSM Liviu Odagiu a emis o decizie prin care a oficializat cele decise în minută: în cursul anului 2026, judecătorii și procurorii delegați sau detașați vor primi în continuare diurne de 2% pe zi din salariul brut.