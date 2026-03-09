Întrebat dacă e mulțumit de cum lucrează DIICOT, procurorul Codrin Horațiu Miron a spus că nu este mulțumit. „Se putea mai mult, la nivel de țară. Nu suntem producători de droguri, de asta nu confiscăm tone de droguri".

"Nu stăm extraordinar de bine nici în ceea ce priveste capturile", a mai spus el.

Miron a fost avizat pozitiv în unanimitate.

Întrebat dacă va cere referatele procurorilor din subordine înainte de a se începe perchezițiile la suspecți, Miron a susținut că nu va cere acest lucru. Întrebarea lui Claudiu Sandu de la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a fost cu țintă spre Marius Voineag de la DNA care a cerut astfel de date procurorilor din subordine. „Procurorul este independent”, a punctat Miron.

O altă curiozitate a lui Sandu a fost dacă procurorii de ședință ar trebui să susțină poziția Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) privind prescripția în dosarele ce privesc fonduri europene. Miron a arătat că susține acest punct de vedere și că a aplicat legislația recomandată de CJUE în dosarele DIICOT Timișoara.

Evaziunea fiscală care nu e anchetată de nimeni

Întrebat dacă este mulțumit de actuala lege a evaziunii fiscale pe care actualul procuror general a laudat-o, candidatul a arătat că nu a avut multe cazuri de acest fel ca urmare a schimbării competenței și deoarece „nu am primit sesizări de la ANAF”. Sunt anumite structuri și există coliziune pe competențe. Nu e o lege extraordinar de bună”, a mai arătat Miron.



În proiectul de candidatură susținut în fața Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Miron a arătat că își propune o prioritizare a anchetelor penale. Pe zona drogurilor vrea „ofensivă totală”: „trafic stradal, în școli și în rândul tinerilor și minorilor. Vrea să se concentreze pe reducerea ofertei de droguri, detecția timpurie a lor și control asupra rutelor interne și internaționale de droguri. Prioritate absolută vor fi și festivalurile care se organizează în România”, a declarat candidatul în cadrul interviului de la CSM.

