Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) refuză să precizeze dacă a plătit în 2026 diurne de detașare de 2% din salariu pentru angajații săi, deși legislația în vigoare prevede o indemnizație unică de 23 de lei pe zi pentru personalul bugetar.

Instituția invocă protecția datelor cu caracter personal și susține că informațiile privind aceste plăți nu pot fi făcute publice.

Potrivit unor surse judiciare, Consiliul Superior al Magistraturii a plătit diurne de detașare în Consiliu angajaților proprii, de 2% pe zi lucrătoare, chiar dacă Guvernul Bolojan a limitat toate diurnele din sistemul bugetar la 23 de lei pe zi. Plata s-ar fi făcut retroactiv, pentru ultimele patru luni.

PressHub a întrebat CSM, în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, dacă instituția a plătit diurne angajaților săi, reprezentând 2% pe zi lucrătoare, în anul 2026.

Instituția a refuzat să răspundă punctual și ne-a transmis că această informație nu este publică, deoarece drepturile salariale ale magistraților reprezintă date cu caracter personal care conduc la o noțiune inventată, respectiv „identificarea persoanei din punct de vedere economic”.

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