CSM sesizează mai multe foruri internaționale pentru un atac la adresa independenței justiției

Secția pentru judecători a Consiliului Suprem al Magistraturii a decis marți să sesizeze mai multe foruri internaționale pentru ce consideră atacuri fără precedent la adresa independenței justiției din partea politicului și a mass-mediei.

"Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a constatat existența unui atac fără precedent la adresa independenței justiției", a stabilit în unanimitate instituția. Tot în unanimitate, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât informarea, cu privire la aspectele cuprinse în considerentele prezentei hotărâri, a următoarelor instituții: - Comisia Europeană - Parlamentul European - Rețeaua Curților Supreme, a Inspecțiilor Judiciare și a Consiliilor Judiciare - Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei - Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni - Asociațiile internaționale ale judecătorilor (MEDEL, EAJ) - OCDE - Curtea de Justiție a Uniunii Europene De asemenea, Secția pentru judecători a decis în unanimitate să transmită hotărârea către președinte, guvern și MAE.