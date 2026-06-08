CSM sesizează mai multe foruri internaționale pentru un atac la adresa independenței justiției

Secția pentru judecători a Consiliului Suprem al Magistraturii a decis marți să sesizeze mai multe foruri internaționale pentru ce consideră atacuri fără precedent la adresa independenței justiției din partea politicului și a mass-mediei.
"Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a constatat existența unui atac fără precedent la adresa independenței justiției", a stabilit în unanimitate instituția.
Tot în unanimitate, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât informarea, cu privire la aspectele cuprinse în considerentele prezentei hotărâri, a următoarelor instituții:
- Comisia Europeană
- Parlamentul European
- Rețeaua Curților Supreme, a Inspecțiilor Judiciare și a Consiliilor Judiciare
- Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei
- Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni
- Asociațiile internaționale ale judecătorilor (MEDEL, EAJ)
- OCDE
- Curtea de Justiție a Uniunii Europene
De asemenea, Secția pentru judecători a decis în unanimitate să transmită hotărârea către președinte, guvern și MAE.
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