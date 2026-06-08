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CSM sesizează mai multe foruri internaționale pentru un atac la adresa independenței justiției

C.M. 21:14

Secția pentru judecători a Consiliului Suprem al Magistraturii a decis marți să sesizeze mai multe foruri internaționale pentru ce consideră atacuri fără precedent la adresa independenței justiției din partea politicului și a mass-mediei.

"Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a constatat existența unui atac fără precedent la adresa independenței justiției", a stabilit în unanimitate instituția.

Tot în unanimitate, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât informarea, cu privire la aspectele cuprinse în considerentele prezentei hotărâri, a următoarelor instituții:

- Comisia Europeană

- Parlamentul European

- Rețeaua Curților Supreme, a Inspecțiilor Judiciare și a Consiliilor Judiciare

- Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

- Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni

- Asociațiile internaționale ale judecătorilor (MEDEL, EAJ)

- OCDE

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene

De asemenea, Secția pentru judecători a decis în unanimitate să transmită hotărârea către președinte, guvern și MAE.

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