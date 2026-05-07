Judecătorul Alin Ene (foto), membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), susține că Urziceni este prima instanță blocată complet ca urmare a politicii duse de Guvern în privința Justiției.

Astfel, instanța nu judecă, după ce ultimii doi judecători au intrat în concediu medical. În ultimii trei ani, șase judecători de la Urziceni au fost mutați la București de către CSM, inclusiv prin semnătura lui Ene.

Dincolo de demersul populist, reprezentantul Judecătoriilor în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) uită să analizeze ce s-a întâmplat cu magistrații de la Urziceni în ultimii trei ani. Șase dintre ei au fost transferați, cu votul CSM – inclusiv al lui Ene – și cu acordul președintelui Curții de Apel București, Liana Arsenie, la instanțe din Capitală. Acum Guvernul este de vină că nu sunt judecători la Urziceni.

Pentru a fi acceptat un transfer, este nevoie de aviz pozitiv din partea instanței unde se dorește mutarea, de acceptul președintelui Curții de Apel în raza căreia se face transferul și de avizul Secției pentru judecători a CSM.

