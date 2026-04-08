Curtea de Apel București a suspendat decizia CNA de a retrage licența Realitatea PLUS

Curtea de Apel București a decis miercuri să suspende aplicarea deciziei CNA de retragere a licenței televiziunii Realitatea Plus.

„Dispune suspendarea executării Deciziei CNA nr. 259/07.04.2026. Executorie. Ia act că reclamanta și-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată”, se arată în minuta instanței, care poate fi atacată în termen de 5 zile.

Consiliul Național al Audioviualului a decis marți retragerea licenței pentru televiziunea Realitatea Plus, din cauza unor amenzi neplătite din anul 2024. Și postul Gold FM a rămas fără licență.

