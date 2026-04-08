Curtea de Apel București a suspendat decizia CNA de a retrage licența Realitatea PLUS

S.R. 08 Apr 2026 - 17:51
ID 395940439 © LCVA | Dreamstime.com
ID 395940439 © LCVA | Dreamstime.com

Curtea de Apel București a decis miercuri să suspende aplicarea deciziei CNA de retragere a licenței televiziunii Realitatea Plus.

„Dispune suspendarea executării Deciziei CNA nr. 259/07.04.2026. Executorie. Ia act că reclamanta și-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată”, se arată în minuta instanței, care poate fi atacată în termen de 5 zile.

Consiliul Național al Audioviualului a decis marți retragerea licenței pentru televiziunea Realitatea Plus, din cauza unor amenzi neplătite din anul 2024. Și postul Gold FM a rămas fără licență.

CNA a retras licența Realitatea Plus și Gold FM

UPDATE Anca Alexandrescu a susținut, în prima sa reacție, că postul va emite în online. Valentin Jucan, membrul CNA care a făcut propunerea revocării licenței, a spus, pentru HotNews, că, dacă postul ar emite în aceeași formulă în mediul online, „ar fi vorba despre retransmisia ...
