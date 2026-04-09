Dan înclină să creadă că s-au făcut abuzuri sub conducerea Laurei Codruța Kovesi la PG și DNA

Președintele Nicușor Dan a declarat joi că sub conducerea Laurei Codruța Kovesi la Parchetul General și DNA, înclină să creadă că „s-au făcut abuzuri”.

Întrebat la Europa FM dacă s-au făcut abuzuri în timpul mandatelor Laurei Codruța Kovesi la conducerea Parchetului General și DNA, președintele Nicușoir a spus: „Cred că au fost făcute”.

„Din nou mă întorc la raportul dintre societate și decidentul politic. Sunt foarte mulți oameni care spun că s-au făcut abuzuri. Dar avem un raport? Dacă tot se fac aceste afirmații, care sunt, de asemenea, foarte grave...«s-a folosit sistemul de justiție pentru a elimina oameni politici», de exemplu, sau pentru războaie politice...Chestiuni din acestea foarte grave ar trebui documentate. Aș înclina să cred că s-au făcut (abuzuri)”, a explicat Nicușor Dan.

Întrebat despre o eventuală intrare în politica din România a șefei Parchetului European, Nicușor Dan a spus că „e opțiunea dumneai”.



„E o persoană care a acumulat, în diversele poziții pe care le-a avut, cunoștințe, experiență. O să vedem cum va dori să le valorifice”, a spus Nicușor Dan, care dorește că candideze și pentru un al doilea mandat.