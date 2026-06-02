Darius Vâlcov a fost eliberat condiționat din penitenciar

Tribunalul Vrancea a admis miercuri contestația formulată de fostul ministru de finanțe și primar al municipiului Slatina, Darius Vâlcov, și a dispus eliberarea condiționată a acestuia din executarea unei pedepse de cinci ani de închisoare.

Instanța a desființat sentința pronunțată anterior de Judecătoria Focșani, care respinsese cererea de eliberare condiționată, și a rejudecat cauza.

"Admite cererea de liberare condiționată formulată de condamnatul Vâlcov Darius Bogdan. Dispune liberarea condiționată a condamnatului Vâlcov Darius Bogdan din pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată prin sentința penală nr. 1246/08.12.2025 a Tribunalului București - Secția 1 Penală, definitivă prin decizia penală nr. 130/CO/04.03.2026 a Curții de Apel București - Secția a II-a Penală", se arată în minuta Tribunalului Vrancea, scrie Agerpres.

Judecătorii au dispus punerea de îndată în libertate a lui Darius Vâlcov, aflat în Penitenciarul Focșani, dacă nu este reținut sau arestat în altă cauză.

Totodată, instanța i-a atras atenția asupra consecințelor nerespectării condițiilor prevăzute de lege pentru menținerea beneficiului liberării condiționate.

Hotărârea Tribunalului Vrancea este definitivă.

Darius Vâlcov executa o pedeapsă de sașe ani de închisoare, fiind deținut în penitenciarul Focșani, pedeapsă care a fost redusă la cinci ani, în noiembrie 2025, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție i-a admis recursul în casație și a constatat că faptele de trafic de influență s-au prescris.

Fostul ministru a fost condamnat pentru infracțiunea de spălare a banilor. Condamnat definitiv în mai 2023, Vâlcov a părăsit țara înainte de pronunțarea sentinței, fiind localizat în Italia, extrădat în România în august 2023 și încarcerat ulterior.

Dosarul în care a fost condamnat viza fapte de corupție pe care Vâlcov le-ar fi comis în perioada în care era primar al municipiului Slatina. Potrivit DNA, acesta ar fi primit milioane de lei de la omul de afaceri Theodor Berna, administratorul companiei Tehnologica Radion, în schimbul influențării unor proceduri de atribuire a contractelor din cadrul unui proiect de extindere și modernizare a infrastructurii de apă și canalizare din județul Olt, finanțat în principal din fonduri europene. Procurorii au susținut că o parte din sumele primite au fost ulterior disimulate prin operațiuni de spălare a banilor.