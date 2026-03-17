Fără a preciza sursa de finanțare și fără să fie prezent la ședință, deputatul PSD Radu Marinescu, întâmplător și ministru al Justiției, a cerut 95 milioane de lei din banii contribuabililor pentru renovarea Curții de Apel Cluj.

Amendamentul adus de ministrul Justiției propriului buget a stârnit critici, fiind considerat nefundamentat și lipsit de transparență.

Pe 13 martie, Dana Gîrbovan, președinta Curții de Apel Cluj, transmitea o scrisoare președinților Camerei Deputaților și Senatului, cerându-le să includă în proiectul de buget pe anul 2026 suma de 124 de milioane de lei, reprezentând tranșa necesară renovării Palatului de Justiție din Cluj-Napoca.

În scrisoare se mai arată că „deși Ministerul Justiției a solicitat Ministerului Finanțelor alocarea acestor fonduri, suma necesară nu a fost inclusă în bugetul aprobat de Guvern pentru anul 2026, în ciuda faptului că investiția este deja contractată”.

Ajutorul de la PSD

Patru zile mai târziu, după ce Gîrbovan a primit un răspuns nefavorabil de la politicieni, deputatul PSD Radu Marinescu, ministru al Justiției, depunea un amendament în nume propriu și cerea suplimentarea bugetului MJ cu suma de 94 de milioane de lei, reprezentând „credite bugetare pentru obiectivul «Reparații capitale și modernizare Palatul de Justiție Cluj»”. „Creditele bugetare solicitate sunt necesare pentru continuarea lucrărilor de execuție aferente obiectivului de investiții «Reparații capitale și modernizare Palatul de Justiție Cluj»”.

