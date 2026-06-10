Dosarul 10 August/ Foști șefi ai jandarmeriei, achitați în instanță; decizia nu e definitivă

Judecătorul Nicolae George Octavian de la Tribunalul Militar București a decis luni achitarea foștilor șefi ai Jandarmeriei implicați în reprimarea violentă a manifestanților la protestul din august 2018.

Este vorba de colonelul (r) Gheorghe Sebastian Cucoș, fost șef al Jandarmeriei Române, colonelul Laurențiu Cazan, fost adjunct al directorului general al Jandarmeriei Capitalei, și colonelul Cătălin Sindile, fost prim-adjunct al șefului Jandarmeriei Române, judecați pentru abuz în serviciu, relatează Agerpres.

Conform deciziei instanței, cei trei foști șefi ai Jandarmeriei au fost achitați pentru că ''fapta nu este prevăzută de legea penală''.

De asemenea, alți ofițeri și subofițeri de la Jandarmeria Capitalei implicați în reprimarea protestatarilor au fost achitați sau au primit pedepse cu suspendare.

În același dosar au primit pedepse cu suspendare pentru săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă: plt. maj. Marian Cristian Bîrsan (persoană vătămată Orlando Alexandru Ștefănescu); plt. adj. șef George Buzatu (persoană vătămată Orlando Alexandru Ștefănescu); plt. adj. (r) Alin Belecciu (persoană vătămată Gheorghe Răuțu), cpt. Marius Daniel Mihai (persoană vătămată Costel Tocană).

Pe latură civilă, instanța respins majoritatea cererilor persoanelor vătămate privind acordarea de daune morale și materiale, cu excepția a două persoane: Costel Tocană va primit daune morale din partea Jandarmeriei în sumă de 25.000 lei, iar Orlando Alexandru Ștefănescu va primi 15.000 lei de la doi dintre jandarmii condamnați cu suspendare pentru purtare abuzivă.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

În luna august 2023, foștii șefi ai Jandarmeriei au fost trimiși în judecată de procurorii Secției Militare a Parchetului General în dosarul privind protestul din 10 august 2018, 312 persoane vătămate constituindu-se părți civile în proces.Colonelul (r) Gheorghe Sebastian Cucoș, fost șef al Jandarmeriei Române, colonelul Laurențiu Cazan, fost adjunct al directorului general al Jandarmeriei Capitalei, în prezent ofițer în cadrul acestei structuri, și colonelul Cătălin Sindile, fost prim-adjunct al șefului Jandarmeriei Române, sunt acuzați de abuz în serviciu.

În același dosar, au fost trimiși în judecată alți 13 ofițeri și subofițeri de la Jandarmeria Capitalei: col. (r) Laurențiu Ciobanu Cristian, fost comandant de batalion în cadrul DGJMB, col. Răzvan Cătălin Popescu, col. Marian Ion Zăvoianu, lt. col. Adrian Costel Dumitru, mr. Luca Moldoveanu, cpt. Marius Daniel Mihai, plt. adj. (r) Alin Belecciu, plt. maj. Marian Cristian Bîrsan, plt. adj. Cristian Bolat, plt. adj. șef George Buzatu, plt. adj. Florea Carmocanu, plt. adj. șef (r) Bardahan Pavel Custrin și plt. maj. (r) George Constantin Zamfir.

Procurorii susțin că intervenția în forță a jandarmilor împotriva întregii mase a protestatarilor din Piața Victoriei, în data de 10 august 2018, a fost nelegală și nejustificată iar folosirea de către forțele de ordine a unor dispozitive din dotare - bastoane de cauciuc, scuturi de protecție, spray-uri lacrimogene, grenade de mână cu efect acustic și iritant lacrimogen, pulverizatoare de capacitate mărită și cartușe - poate fi considerată drept un tratament ''inuman'' și ''degradant'.

