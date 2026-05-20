Dosarul 10 August/ Parchetul cere pedepse cu închisoarea pentru foștii șefi ai Jandarmeriei

Procurorul de ședință a cerut miercuri, la Tribunalul Militar București, pedepse cu închisoarea pentru foștii șefi ai Jandarmeriei care au dat ordin de reprimare violentă a manifestanților în timpul protestului din Piața Victoriei din august 2018.

Tribunalul Militar București a programat pentru miercuri și joi dezbaterile finale în dosarul 10 August, în care foști șefi ai Jandarmeriei sunt judecați în legătură cu intervenția în forță împotriva manifestanților din Piața Victoriei, relatează Agerpres.

În sala de judecată au fost prezenți și câțiva viitori magistrați, cursanți la Institutul Național al Magistraturii, care au venit să asculte pledoariile finale în acest proces.

Reprezentantul Parchetului a solicitat instanței aplicarea unor pedepse cu închisoarea pentru cei trei foști șefi ai Jandarmeriei, cu aplicarea unui spor pentru circumstanțe agravante.Pentru colonelul Gheorghe Sebastian Cucoș și colonelul Cătălin Sindile, procurorul a cerut închisoare cu executarea pedepsei, în timp ce pentru Laurențiu Cazan a fost solicitată o pedeapsă mai blândă, respectiv închisoare cu suspendare și muncă în folosul comunității, având în vedere atitudinea acestuia în timpul procesului - a fost singurul dintre cei trei care a dat o declarație în fața instanței, dar și faptul că pentru una dintre infracțiuni a intervenit prescripția.

De asemenea, în cazul altor șapte jandarmi trimiși în judecată pentru purtare abuzivă, faptele s-au prescris.

În opinia procurorului, chiar dacă o parte dintre fapte s-au prescris, jandarmii trebuie să plătească daune morale către protestatarii care au avut de suferit în urma intervenției în forță a autorităților.

Procurorii susțin că intervenția în forță a jandarmilor împotriva întregii mase a protestatarilor din Piața Victoriei, în data de 10 august 2018, a fost nelegală și nejustificată, iar folosirea de către forțele de ordine a unor dispozitive din dotare - bastoane de cauciuc, scuturi de protecție, spray-uri lacrimogene, grenade de mână cu efect acustic și iritant lacrimogen, pulverizatoare de capacitate mărită și cartușe - poate fi considerată drept un tratament 'inuman' și 'degradant'.