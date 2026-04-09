Dosarul 10 august: Tribunalul București a admis cererea de a nu mai audia toți martorii

Judecătorii Tribunalului Militar București au admis, în parte, cererea avocaților Declic și a unor persoane vătămate în timpul incidentelor cu jandarmii din Piața Victoriei, în anul 2018, potrivit News.ro.

Instanța a constatat „lipsa de utilitate a reaudierii martorilor care nu au fost reaudiați până la acest moment”, cu două excepții.

„Admite în parte cererile formulate de persoanele vătămate și părțile civile (...). Revine asupra dispoziției de încuviințare a probei cu audierea martorilor și constată lipsa de utilitate a reaudierii martorilor care nu au fost reaudiați până la acest moment, cu excepția martorilor Ursulean Vlad și Nicu Dragoș Orlando, care vor fi citați pentru termenul din data de 16 aprilie 2026, ora 10:00”, se arată în soluția pe scurt de joi a instanței Tribunalului Militar București. Pe de altă parte, instanța militară a respins ca nefondate cererile formulate de avocații unor părți civile privind reaudierea martorilor Gabriela Firea, Nicolae Liviu Dragnea și Raed Arafat.

De asemenea, Tribunalul Militar București a respins ca inadmisibile cererile formulate de către persoane care nu au calitatea de părți sau subiecți procesuali principali.

Decizia de joi a TMB nu este definitivă, putând fi atacată cu apel, odată cu fondul cauzei. „O veste bună pentru dosarul 10 august. Judecătorii au admis cererea avocaților Declic, care îl reprezintă pe Ioan Crăciuneanu, și nu vor mai audia toți martorii din Piață. Asta înseamnă că putem avea cât mai rapid o decizie, înainte de prescripție”, au scris, joi după-amiază, reprezentanții Declic pe pagina de Facebook a asociației.

În urmă cu aproximativ două săptămâni, avocații Declic au depus o cerere prin care au solicitat Tribunalului Militar să renunțe la audierea a 373 de martori rămași pe lista instanței, ca urmare a riscului de prescripție a faptelor în doar câteva luni, în octombrie 2026. În cererea depusă, avocații arătau că victimele, cei din centrul de comandă și oamenii politici implicați au dat deja declarații, peste 600 de martori au descris ce s-a întâmplat în Piața Victoriei, în 2018, iar sutele de ore de înregistrări video confirmă același lucru: o intervenție brutală a jandarmeriei asupra unor protestatari pașnici.

„Audierea altor 373 de persoane nu ar aduce nicio informație suplimentară”, precizau reprezentanții Declic.

„Dacă vor continua cu audierea celor 373 de martori rămași, cel mai probabil ne putem lua gândul de la un verdict în dosarul 10 august înainte de prescrierea faptelor. Justiția trebuie să fie eficientă și rapidă, iar în acest caz termenul rezonabil a fost depășit de multă vreme”, declara Cătălina Hopârteanu, coordonatoarea campaniei prin care Declic susține victimele din 10 august 2018.

Potrivit Declic, faptele din dosarul 10 august se prescriu în aproximativ 6 luni, avocații precizâd că, dacă procesul continuă în ritmul actual, nu va fi timp suficient pentru pronunțarea unui verdict în primă instanță și pentru exercitarea căilor de atac înainte ca faptele să se prescrie.

Comunitatea Declic s-a implicat în dosarul 10 august și a luptat în ultimii 7 ani pentru ca victimelor să le fie făcută dreptate. Membrii Declic susțin, prin achitarea onorariilor avocaților, victimele din dosarul 10 August pe tot parcursul anchetei și vor continua să o facă până la o decizie definitivă a instanței, precizează asociația într-un comunicat de presă.

Ioan Crăciuneanu, victimă a violențelor jandarmilor din 10 august 2018, a solicitat și obținut redeschiderea anchetei, în urma unui proces în care a fost reprezentat de sora sa, avocat Lucia Crăciuneanu, și de avocatul Comunității Declic, Toni Decean.

În 10 august 2018, jandarmii au folosit, împotriva propriilor cetățeni, grenade care au explodat și au provocat răni deosebit de grave, conform expertizelor din dosar. Sute de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Potrivit datelor din dosarul trimis la instanță, au fost folosite 63 grenade de mână cu efect acustic, 489 de mână cu efect iritant lacrimogen și 316 cartușe calibrul 38 si 40 mm cu efect iritant lacrimogen. O expertiză tehnică realizată de experți din cadrul MApN arată că grenadele folosite aveau potențial de a exploda și de a provoca arsuri și răni deosebit de grave din cauza forței impactului, a schijelor și a temperaturilor extrem de ridicate.

Astfel, avocații au obținut, la Curtea de Apel București, redeschiderea cercetărilor. Ulterior, pe parcursul anchetei, au vizionat sute de ore de înregistrări și au extras din ele imaginile în care se vede clar că jandarmii lovesc cetățeni pașnici, imagini devenite probe în dosar.

