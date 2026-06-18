Dosarul Georgescu - Potra, repus pe rol după ce un judecător a făcut cerere de abținere

Instanța supremă a decis vineri să repună pe rol dosarul, aflat în faza de cameră preliminară,în care ex-candidatul la prezidențiale Călin Georgescu e acuzat alături de gruparea mercenarului Horațiu Potra de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Pe 2 aprilie, Curtea de Apel București a dispus începerea judecății pe fond în acest, însă Georgescu și ceilalți inculpați au contestat decizia, relatează Agerpres.

Ajuns la Instanța supremă, dosarul a fost repartizat unui complet format din judecătorii Paul Mihail Frățilescu și Adina Adriana Radu, dezbaterile având loc pe 14 aprilie.

Ulterior, cei doi judecători au amânat de trei ori pronunțarea unei decizii, iar vineri Instanța supremă a anunțat că dosarul a fost repus pe rol, deoarece unul dintre magistrați a făcut cerere de abținere. Cum solicitarea de abținere a fost admisă, în complet va intra un alt judecător, iar dezbaterile se vor relua pe data de 29 iunie.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General în acest al doilea dosar pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată (două acte materiale), alături de Horațiu Potra și 20 de mercenari din gruparea acestuia.