Fosta judecătoare Camelia Bogdan a cerut recuzarea completului care analizează dosarul de revizuire a sentințelor în cazul Dan Voiculescu – ICA, chiar dacă Bogdan nu are calitatea „formală” de parte. Ea a mai cerut sesizarea Curții Constituționale și a CJUE cu o serie de excepții și întrebări, având în vedere că nu a fost recunoscută ca parte în proces, deși revizuirea este judecată pe baza unor acuzații fără temei din partea șefei ÎCCJ, Lia Savonea.

Camelia Bogdan arată în documentul trimis la Tribunalul București că „deși până în prezent nu mi-a fost recunoscută calitatea de parte în prezenta procedură de revizuire, cererea de recuzare este admisibilă deoarece sunt persoană direct vizată în substanță de premisa factuală a revizuirii și de «mijloacele de apărare» valorificate în încheieri, care mă prezintă ca autoare a unei infracțiuni, cu consecințe juridice și reputaționale grave”.

Asta după ce, într-o încheiere a instanței supreme, într-un dosar judecat de Lia Savonea, actuala șefă a instanței supreme a afirmat că Bogdan se face vinovată de abuz în serviciu după ce l-a condamnat în 2014 pe Dan Voiculescu la 10 ani de închisoare cu rea-credință, însă faptele ei sunt prescrise.

