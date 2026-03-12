Hong Kong exclude extrădarea fraților Tate fără o cerere din Regatul Unit sau România

Autoritățile legislative din Hong Kong au subliniat că executivul local nu are competențe legale pentru a proceda la arestarea sau predarea controversaților frați Andrew și Tristan Tate către Regatul Unit sau România.

Toate acestea pentru că nu există o cerere formală de extrădare sau o notificare din partea Interpol, relatează marți EFE, potrivit Agerpres.

Clarificarea oficială survine după controversele generate de șederea recentă în această regiune administrativă specială din China a celor doi influenceri digitali, cunoscuți pentru legătura lor cu așa-numita 'manosferă' și răspândirea de conținut cu caracter critic la adresa democrațiilor occidentale în timpul șederii lor în Hong Kong.

Frații Tate au ajuns în Hong Kong la sfârșitul săptămânii trecute, profitând de suprimarea recentă a măsurilor preventive de mobilitate care îi afectau în România.

În România, amintește EFE, ei se confruntă cu acuzații de trafic de ființe umane, viol și constituirea unei organizații infracționale orientate spre exploatarea sexuală a femeilor pentru producerea de conținut pornografic, acuzații pe care inculpații le resping categoric.

În timpul șederii lor, inculpații și-au etalat prezența pe platformele digitale, unde au fost văzuți cazați în unități de mare lux și înregistrând materiale în diferite districte de divertisment, unde mulți urmăritori s-au apropiat pentru a-i aclama sau a se fotografia cu ei.

Andrew Tate a calificat experiența drept "incredibilă", lăudând "energia vibrantă" și "primirea călduroasă" din partea populației locale.

În fața agitației mediatice, legislatorul și fostul membru al forțelor de ordine Joe Chan a precizat că poliția locală nu dispune de un "temei legal" pentru a interveni fără o cerere oficială internațională, scrie marți ziarul South China Morning Post. El a subliniat că Hong Kong nu are un acord bilateral de extrădare cu România, iar convenția încheiată cu Regatul Unit rămâne suspendată din 2020, coincizând cu aplicarea legii securității naționale promulgate de Beijing.

"Cazul exemplifică angajamentul față de principiul legalității și limitele stricte ce guvernează acțiunile poliției", a semnalat Chan.

În aceeași ordine de idei, parlamentarului Johnny Ng a exclus să califice orașul semi-autonom drept un "refugiu pentru evadați" atât timp cât vizitatorii respectă legislația în vigoare. Cu toate acestea, el a propus consolidarea canalelor de asistență judiciară reciprocă la nivel global pentru a acoperi eventualele lacune de care ar putea beneficia persoane inculpate pentru infracțiuni deosebit de grave.

Avocatul Nick Chan a atribuit responsabilitatea de a supraveghea acțiunile fraților Tate autorităților britanice și române, punând sub semnul întrebării de ce nu a fost emis un mandat internațional dacă acuzațiile au o asemenea gravitate.

În România, procedurile penale continuă. Justiția română a aprobat deja o eventuală extrădare către Regatul Unit, dar doar după ce se vor încheia cercetările locale. În paralel, Londra menține deschise acuzații de agresiune sexuală și trafic de persoane, pe lângă cererile fiscale pentru sume neachitate.

Vizita a divizat opinia publică pe rețelele sociale locale între cei care apără libertatea de mișcare și cei care își exprimă profunda îngrijorare privind prezența unor figuri asociate violenței de gen și exploatării sexuale.