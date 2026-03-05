Italia: Hotărâre definitivă privind aducerea în România a lui Daniel Mocanu și Ionuț Nando Mocanu

Ministerul Justiției informează că joi, Corte Suprema di Cassazione, instanța supremă din Italia, a pronunțat hotărârea definitivă privind predarea lui Ionuț Nando Mocanu și Daniel Mocanu, în baza solicitării autorităților române.

”Această decizie confirmă încă o dată eficiența cooperării judiciare internaționale în materie penală și buna colaborare dintre autoritățile judiciare din România și cele din Republica Italiană. Hotărârea reprezintă un succes important al Ministerului Justiției și al autorităților române implicate în acest dosar, evidențiind capacitatea sistemului judiciar român de a gestiona eficient procedurile de predare”, afirmă Ministerul de Justiție de la București.

Potrivit procedurilor legale, în următoarea perioadă, cei doi cetățeni români vor fi aduși în România pentru continuarea măsurilor legale ce se impun.