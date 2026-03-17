Judecătoarea Ramona Grațiela Milu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), răspunde public acuzațiilor aduse de președintele CSM, Liviu Odagiu, acuzații făcute în întreaga țară, cu ocazia bilanțurilor curților de apel la care a participat, Milu nefiind invitată de mai multe instanțe importante.

Astfel, judecătoarea aleasă în Consiliu de judecătorii cu grad de curte de apel arată că „spre deosebire de anii anteriori, nu am fost invitată la prezentarea raportului de activitate pentru anul 2025 de către conducerile Curților de Apel Craiova, Oradea, Ploiești și Târgu-Mureș, care s-au alăturat astfel Curții de Apel București, a cărei conducere nu m-a invitat niciodată în cei trei ani de Consiliu”.

Atacurile lui Odagiu

Milu mai arată că președintele Consiliului, Liviu Gheorghe Odagiu, a făcut, în aceste adunări ale judecătorilor, o serie de afirmații nefondate cu referire la actuali sau foști magistrați, inclusiv la adresa ei, așa că a venit cu o serie de precizări, neavând posibilitatea să răspundă punctual la aceste critici.

În acest sens, judecătoarea spune că „formele de comunicare publică ale Consiliului nu sunt supuse votului, pentru că nu emană, de regulă, de la Secție”.

Ea mai arată că nici astăzi nu este public raportul Inspecției Judiciare privind documentarul „Justiție capturată” de la Recorder și nici hotărârea Secției pentru judecători a CSM, în care ea nu și-a însușit concluziile acestui așa-zis raport. „Hotărârea Secției pentru judecători nr. 144/06.02.2026 nu a fost publicată, după cum nu sunt accesibile pe cale oficială nici Raportul Inspecției Judiciare nr. 25-2781/2026 și nici hotărârile de colegiu ale Curții de Apel București, prin care a fost modificată compunerea respectivelor completuri”, arată Milu pe Facebook.

