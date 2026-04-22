Lia Savonea a scăpat un interlop de închisoare în timp ce era asociată cu rudele lui în afaceri

11:46 actualizat: 11:49

O investigație Rise Project arată că Lia Savonea, șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție, a scăpat un interlop de la închisoare în timp ce era asociată cu rudele lui în afaceri imobiliare.

- O decizie a unui complet prezidat de judecătoarea Lia Savonea a rămas timp de 12 ani un secret în cariera acesteia. 

- Un nepot recidivist al primarului din Chiajna a fost achitat de completul prezidat de Savonea după ce fusese condamnat la 7 ani de închisoare pentru tâlhărie. 

- Dar decizia de achitare are două motivări diferite, una online și alta la dosar, o situație fără precedent pentru magistrații cu care am discutat pe marginea acestui subiect, care reclamă în acest caz o infracțiune de fals intelectual. 

- În plus, componența completului a fost schimbată chiar înainte de decizia finală.  

- Lia Savonea și un apropiat al ei au intrat umăr la umăr în dosar, după ce au propus și au aprobat modificarea completului. 

- Administrarea probelor era deja finalizată de alți judecători. Experții consultați de RISE susțin că suntem în fața unui posibil caz de abuz în serviciu pentru că a fost încălcat principiul continuității completului și schimbarea componenței fără o justificare temeinică. 

- La momentul la care dădea soluția de achitare, Savonea era asociată de 7 ani pe un teren din Chiajna chiar cu unchiul interlopului.

Detalii, pe Rise Project.

Avertisment: Prin apăsarea butonului "Trimite" sunteți de acord ca textele introduse în câmpurile „nume ” și „comentariu” să fie făcute publice și implică acceptarea Termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului Espress.ro
Autorul comentariului va fi singurul responsabil de conținutul acestuia și își va asuma eventualele daune, în cazul unor acțiuni legale împotriva celor publicate.