Lia Savonea a scăpat un interlop de închisoare în timp ce era asociată cu rudele lui în afaceri

O investigație Rise Project arată că Lia Savonea, șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție, a scăpat un interlop de la închisoare în timp ce era asociată cu rudele lui în afaceri imobiliare.

- O decizie a unui complet prezidat de judecătoarea Lia Savonea a rămas timp de 12 ani un secret în cariera acesteia.

- Un nepot recidivist al primarului din Chiajna a fost achitat de completul prezidat de Savonea după ce fusese condamnat la 7 ani de închisoare pentru tâlhărie.

- Dar decizia de achitare are două motivări diferite, una online și alta la dosar, o situație fără precedent pentru magistrații cu care am discutat pe marginea acestui subiect, care reclamă în acest caz o infracțiune de fals intelectual.

- În plus, componența completului a fost schimbată chiar înainte de decizia finală.

- Lia Savonea și un apropiat al ei au intrat umăr la umăr în dosar, după ce au propus și au aprobat modificarea completului.

- Administrarea probelor era deja finalizată de alți judecători. Experții consultați de RISE susțin că suntem în fața unui posibil caz de abuz în serviciu pentru că a fost încălcat principiul continuității completului și schimbarea componenței fără o justificare temeinică.

- La momentul la care dădea soluția de achitare, Savonea era asociată de 7 ani pe un teren din Chiajna chiar cu unchiul interlopului.

