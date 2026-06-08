Peste 1.100 de judecători și procurori au semnat pentru a transmite 33 de propuneri de modificare a proiectului de lege privind salarizarea personalului bugetar.

Scrisoarea urmează a fi transmisă către Ministerul Muncii în legătură cu noua lege a salarizării.

Semnatarii cer ca judecătorii cu grad de Înaltă Curte să fie plătiți precum premierul țării, adică la coeficientul de 7,50. Acesta se înmulțește cu valoarea de referință de 4.100 de lei, salariul maxim brut cerut fiind de 30.750 de lei. Guvernul a propus pentru judecătorii de la instanța supremă un coeficient de 5,50, adică 22.150 de lei brut lunar.

Semnatarii susțin că „funcția de judecător/procuror este evaluată prin aceleași repere utilizate pentru funcțiile administrative și de conducere, fără o valorificare adecvată a rolului constituțional, ceea ce conduce la o subevaluare structurală a funcțiilor jurisdicționale”.

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Mai mult, dacă justiția este putere constituțională, funcțiile judiciare supreme nu pot fi poziționate exclusiv în zona rezervată funcțiilor administrative de nivel înalt.

