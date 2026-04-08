Marinescu vede consolidarea statului de drept prin numirea șefilor marilor Parchete

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat miercuri seară că "pentru prima dată în istoria recentă a statului nostru de drept s-a desfășurat o procedură de selecție de o asemenea amploare" în ceea ce privește numirea șefilor marilor Parchete.

"Președintele a decis. 7 din cele 8 propuneri motivate privind conducerea marilor parchete,înaintate de Ministerul Justiției, au fost aprobate. Toți procurorii șefi și 4 dintre adjuncți au fost numiți. Pentru prima dată în istoria recentă a statului nostru de drept s-a desfășurat o procedură de selecție de o asemenea amploare (18 candidați pentru 8 poziții de conducere), implicând muncă asiduă de organizare, de analiză obiectivă și de evaluare. O procedură derulată cu deplină transparență, care a implicat transmiterea în direct a interviurilor și prezentarea publică a motivărilor opțiunilor Ministerului Justiției", a scris Marinescu pe pagina lui de Facebook.

El a mulțumit membrilor comisiei ministeriale, colegilor din minister și colegilor din CSM, toți "implicați în derularea conform legii și bunelor practici a acestei proceduri de maximă însemnătate pentru justiție".

"Faptul ca au existat și opinii diferite nu invalidează procedura ci confirma eficiența unui mecanism de selecție care presupune mai multe filtre de evaluare instituțională. Felicitări celor numiți în conducerea marilor parchete și succes în activitate. Este foarte mult de muncă pentru a rezolva probleme, a îmbunătăți activitatea, a eficientiza combaterea infracționalității. La capătul acestui drum nu sunt mize personale, nume sau orgolii. Este consolidarea statului de drept, a principiului preeminentei legii, dreptății și adevărului și a asigurării unei justiții care să recâștige încrederea cetățenilor", a continuat el.