Nicușor Dan nu e de acord cu listele negre ale CSM, dar ridică din umeri, n-are ce face

Întrebat de listele negre ale CSM, Nicușor Dan le-a criticat, dar a susținut că nu are ce face.

"Eu, de când exercit mandatul ăsta, constatând că există enorm de multă tensiune socială în România, am îndemnat la calm și la dezescaladare ... A existat o versiune socială față de magistrați", a spus Nicușor Dan, adăugând că e "legitim" ca CSM să-i apere pe magistrați.

"Nu e legitim însă, nu e legitim însă ca CSM-ul să-i escaladeze. Deci, e foarte bine că ei au luat opinii, au răspuns la aceste opinii. E democrație fiecare și apără punctul de vedere. Însă să indici nume și prenume persoane fizice și persoane juridice ONG-uri, asta nu e deloc corect", a explicat el.

Deși anterior declarase că e "șeful sistemului", Nicușor Dan a spus că nu are "mijloace instituționale pentru a interveni în această chestiune".