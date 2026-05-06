Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a publicat hotărârea prin care a aprobat raportul Inspecției Judiciare privind acuzațiile aduse în reportajul Recorder „Justiție capturată”.

De-a lungul a 30 de pagini, opt din zece judecători au ajuns la concluzia că materialul jurnalistic, vizionat de peste 5 milioane de oameni, nu se susține.

„Secția pentru judecători constată că niciuna dintre acuzațiile prezentate (…) vizând influențarea soluțiilor pronunțate în dosarele penale ale Curții de Apel București nu a fost confirmată de verificările efectuate”, se arată în document.

Potrivit celor 8 judecători din Consiliu, documentarul a fost un episod al campaniei derulate împotriva judecătorilor, având ca scop decredibilizarea acestora și „preluarea de către factorul politic a controlului asupra puterii judecătorești”.

Hotărârea a fost luată pe 5 februarie și a fost publicată abia marți pe site-ul CSM.

