PRESShubOpt din zece judecători din CSM: acuzațiile din documentarul Recorder nu se confirmă

Virgil Burlă, PRESShub 06 Mai 2026 - 21:01 actualizat: 06 Mai 2026 - 21:02

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a publicat hotărârea prin care a aprobat raportul Inspecției Judiciare privind acuzațiile aduse în reportajul Recorder „Justiție capturată”.

De-a lungul a 30 de pagini, opt din zece judecători au ajuns la concluzia că materialul jurnalistic, vizionat de peste 5 milioane de oameni, nu se susține.

„Secția pentru judecători constată că niciuna dintre acuzațiile prezentate (…) vizând influențarea soluțiilor pronunțate în dosarele penale ale Curții de Apel București nu a fost confirmată de verificările efectuate”, se arată în document.

Potrivit celor 8 judecători din Consiliu, documentarul a fost un episod al campaniei derulate împotriva judecătorilor, având ca scop decredibilizarea acestora și „preluarea de către factorul politic a controlului asupra puterii judecătorești”.

Hotărârea a fost luată pe 5 februarie și a fost publicată abia marți pe site-ul CSM.

DOCUMENTAR RECORDER. Justiție capturată

Inculpați celebri achitați în apel după ce în prima instanță primiseră ani grei de închisoare, procese tergiversate până când faptele ajung la prescriere, condamnări definitive care sunt reevaluate și șterse cu buretele. În plus, asupra DNA au început să planeze suspiciuni privind ...
Avertisment: Prin apăsarea butonului "Trimite" sunteți de acord ca textele introduse în câmpurile „nume " și „comentariu" să fie făcute publice și implică acceptarea Termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului Espress.ro
Autorul comentariului va fi singurul responsabil de conținutul acestuia și își va asuma eventualele daune, în cazul unor acțiuni legale împotriva celor publicate.