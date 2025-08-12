Parchetul European investighează achiziția microbuzelor electrice școlare prin PNRR

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, anunță că a din partea Parchetului European confirmarea oficială că a început investigația în cazul achiziției microbuzelor electrice școlare prin PNRR.

Sesizarea a fost făcută de Pîslaru, care speră ca ancheta "să se desfășoare cât mai rapid și, dacă se dovedește că legea a fost încălcată, toți vinovații să plătească".

În decembrie 2025, ministrul Dragoș Pîslaru a anunțat că a decis să sesizeze Parchetul European pe subiectul achiziției microbuzelor electrice pentru elevi.

Comisia Europeană calculase, în Ghidul Solicitantului, că 250 milioane de euro, prin PNRR, ne ajung pentru 3.200 de microbuze, la un preț mediu de 78.000 de euro/bucată.

O investigație a jurnaliștilor de la ReporterIS arată că România a cumpărat de 250 milioane de euro doar 1.300 de microbuze, umflând prețurile la 200.000 de euro/bucată (fără TVA).O firmă din Prahova, Aveuro, a câștigat licitațiile în 60% din județe, inclusiv la Iași. Mama patronului este șefa Organizației de Femei a PNL Prahova și o apropiată a baronului Iulian Dumitrescu, anchetat pentru corupție.

Van-urile E-Transit de la Ford costă la Aveuro 64.500 de euro. Cu tot cu opționale, prețul maxim este de 70.000 de euro (fără TVA). O carosare cu 16 locuri, aer condiționat, lift și scaun pentru dizabilități costă 15.000-20.000 de euro, oferte oficiale care pot fi găsite în toată România.

Un microbuz trebuia să costă 90.000-100.000 de euro cu tot cu profit, dar Consiliile Județene le-au luat, în medie cu 200.000 de euro. 90% din licitații au avut o singură ofertă admisibilă: Aveuro, celelalte fiind respinse.

La Iași, Consiliul Județean a eliminat 3 ofertanți, rămânând doar Aveuro, prin limitarea lungimii mașinii la 6,8 m. Rezultat: unul dintre cele mai mari prețuri din România.

Vlad Papuc, patronul Aveuro, nu neagă profitul imens de 100.000 de euro pe fiecare mașină: „Doamne ajută! Nu comentez prețul”.

După apariția investigației, ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a spus că "nu putem vorbi despre modernizarea României și investiții pentru viitorul copiilor noștri dacă banii europeni sunt folosiți incorect sau chiar furați".

