Primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a fost chemat joi la DNA în calitate de suspect într-un dosar de luare de mită pe când era primarul Sectorului 6 din Capitală.

Dosarul ar avea legătură și cu finanțarea campaniei electorale a lui Ciprian Ciucu de la alegerile pentru Primăria București, potrivit surselor citate de G4Media.

Dosarul lui Ciprian Ciucu a fost deschis în 2025.

Ciucu este prim-vicepreședintele PNL și este unul din cei mai apropiați colaboratori politici ai lui Ilie Bolojan, care l-a și susținut puternic în alegerile pentru Primăria Capitalei.PNL are programat duminică un congres extraordinar în plină criză internă declanșată de numirea de către președintele Nicușor Dan a lui Adrian Veștea (PNL) ca premier desemnat peste capul partidului.



Președintele Nicușor Dan a avertizat în urmă cu o săptămână partidele care i se opun că ”până în 2028, se vor întâmpla lucruri, multe lucruri”.

DNA e condus de Viorel Cerbu, numit în aprilie de președintele Nicușor Dan la propunerea ministrului PSD al Justiției de la acel moment, Radu Marinescu.

