Procuror CSM: Cei care au distrus orice urmă de independentă, pretind astăzi că apără independența

Un procuror din cadrul CSM își exprimă poziția privind prescripția răspunderii penale care a avut drept urmare salvarea tuturor coruptilor, după ședința de marți a judecătorilor din CSM, care invocă un atac fără precedent la adresa justiției.

După ce Secția de judecători a CSM a identificat doi vinovati - oamenii politici si organele de urmărire penală (procurorii) care au trimis prea târziu în judecată - pentru prescrierea faptelor, Claudiu Sandu, membru al Secției de procurori a CSM, face o serie de precizări.



"Sunt convins că metoda "coperta" sau înlocuirea câte unui membru din complet care a avut drept efect reluarea de la 0 a cercetării judecătorești (deși CEDO nu cere astfel de măsuri radicale), ani de zile de amânâri inutile în dosare cu miză, detașări succesive sau revocarea unor delegări sau detașări sunt tot o expresie a independenței absolute a judecătorului", a scris el pe Facebook.

Reacție a venit după ce judecătorii din CSM au decis marți, în unanimitate, să sesizeze mai multe foruri internaționale pentru ceea ce au numit ei un atac fără precedent la adresa independenței justiției.

Această independență este înțeleasă că "pot să fac orice nenorociri judiciare fără să suport niciun fel de consecințe pentru că, nu-i așa, suntem magistrati".

Procurorul menționează că, dacă oamenii politici ar fi dorit, ar fi putut salva prescrierea răspunderii penale intervenind legislativ, dar "nu s-a dorit".

Acesta amintește cum "niște magistrati curajoși nu au acceptat ca infractorii să scape" si au mers la Curtea Europeană de Justiție, care a stabilit că deciziile unei Curți Constituționale pot fi lăsate "fără efect", iar magistratul poate aplica direct legislația europeană.

"Pentru îndrăzneala lor, acești magistrași au fost aspru pedepsiți prin asmuțirea Inspecției Judiciare asupra lor, prin promovarea unor acțiuni disciplinare, prin sancționarea lor, prin eliminarea din completuri, prin orice măsură de natură să sperie și să creeze frustrare".

Cine a săvârșit astfel de fapte?

"Cei care azi clamează independenta justitiei, cei care astăzi îi înfierează pe cei care își permit să critice unele decizii definitive, cei care se plâng că Guvernul îi abuzează".

Procurorul mai notează că "distrugerea independenței judecătorilor urmată de valuri de achitări și restituiri de dosare a creat furia publică care a asigurat combustibilul pentru măsurile luate de guvern împotriva magistraților".