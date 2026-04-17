Reuniune de lucru pe tema răpirii internaționale de minori, la Ministerul justiției

Ministerul Justiției a organizat luni prima reuniune de lucru dedicată cooperării interinstituționale cu partenerii din plan extern în materia răpirii internaționale de minori.

Reuniunea a fost organizată în contextul creșterii complexității cazurilor de răpire internațională a minorilor, fiind un răspuns la preocupările exprimate în mod constant de mai multe state partenere, potrivit unui comunicat al Ministerului justiției.

Lucrările au fost deschise de Roxana-Simona Momeu, secretar de stat în cadrul Ministerului justiției, și de Rebecca Shah, adjunctă a șefului misiunii diplomatice a Marii Britanii la București, care au subliniat importanța cooperării eficiente între state și instituții pentru soluționarea rapidă și eficientă a acestor cazuri sensibile.

La reuniune au participat reprezentanți ai misiunilor diplomatice acreditate la București din Marea Britanie, SUA, Franța, Germania, Canada, Japonia, Italia, Spania, Norvegia, Austria, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Finlanda și Grecia, dar și reprezentanți ai instituțiilor și autorităților naționale cu atribuții în domeniu.

Discuțiile s-au concentrat pe identificarea principalelor dificultăți întâmpinate în aplicarea Convenției de la Haga din anul 1980 privind aspectele civile ale răpirii internaționale de copii, în cadrul căreia Ministerul Justiției are rolul de autoritate centrală pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor stabilite.

Sesiunea de lucru a fost închisă de ministrul justiției, Radu Marinescu, și de Giles Portman, ambasadorul Marii Britanii la București, oficialii reiterând "angajamentul comun pentru consolidarea mecanismelor de cooperare în materia răpirii internaționale de minori".