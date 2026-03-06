Șefa CCR jură că nu a primit niciodată telefoane de influențare în cazul deciziilor importante

Președintele Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, a acordat un interviu publicației spotmedia.ro, în care a spus că nu a primit niciodată telefoane de influențare.

În cadrul interviului, Tănăsescu a susținut că, prin decizia privind pensiile de serviciu, în niciun caz Curtea nu s-a poziționat într-un fel împotriva puterii judecătorești și că a verificat compatibilitatea cu Constituția a unei legi.

„Pot spune, cu mâna pe inimă, că asupra mea nu s-a exercitat niciodată vreo presiune directa din partea vreunui actor politic ori de altă natură. (…) Totuși, eu nu am primit niciodată telefoane de influențare.”, a spus Simina Tănăsescu.

Despre anularea alegerilor pentru funcția de președinte al României, Tănăsescu a explicat că hotărârea respectivă arată destul de clar motivele pentru care alegerile au fost anulate: încălcarea unor drepturi fundamentale ale alegătorilor, ale competitorilor electorali și încălcarea unor reguli referitoare la finanțarea campaniei electorale.



„Este o hotărâre luată cu unanimitate, asumată și argumentată, bazată pe niște argumente juridice. Nu e doar convingerea mea subiectivă că argumentele noastre țin. Inclusiv analiza făcută de Comisia de la Veneția la un interval de timp destul de scurt a validat argumentele noastre”, a subliniat președinta Curții.



Pe de altă parte, șefa CCR a vorbit despre numărul ridicat de dosare pe rolul Curții din prezent - aproximativ 15.000 -, dar și de nevoia de reanalizare a legii de organizare a Curții Constituționale.

