Sesizările partidului extremist AUR pe bugetul de stat, respinse de CCR

Judecătorii CCR au respins joi sesizările partidului extremist AUR pe legea bugetului de stat, cât și legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Partidul extremist AUR a contestat luni la Curtea Constituțională legile bugetului pentru anul 2026, solicitând "oprirea intrării în vigoare a unor acte normative profund viciate".

AUR a depus două sesizări de neconstituționalitate, vizând atât Legea bugetului de stat, cât și Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, adoptate în ședința comună a Parlamentului din 20 martie. Aceste legi au fost adoptate cu încălcarea flagrantă a principiilor statului de drept, printr-o procedură accelerată care a blocat dezbaterea reală în Parlament și a redus rolul legislativului la o simplă formalitate de validare a deciziilor coaliției de guvernare, acuză formațiunea.

Printre principalele motive de neconstituționalitate invocate se numără comprimarea extremă a procesului legislativ, bugetele fiind adoptate în doar câteva zile, fără o analiză serioasă a impactului asupra economiei și asupra românilor.

"O lege cu impact direct asupra a milioane de cetățeni nu poate fi adoptată în grabă, fără transparență și fără consultare reală, în condițiile în care această urgență a fost generată chiar de întârzierea Guvernului în prezentarea bugetului", spune partidul.

De asemenea, AUR denunță fundamentarea nerealistă a bugetului, construit pe estimări optimiste și pe premise care nu reflectă situația economică reală.

"Această fundamentare riscă să genereze dezechilibre majore în execuția bugetară și să afecteze direct populația și economia. Un punct central al sesizării îl reprezintă încălcarea drepturilor sociale, în special prin refuzul de a indexa pensiile conform legii, o decizie care afectează milioane de pensionari și încalcă principiile constituționale privind protecția socială și predictibilitatea legislativă", conform AUR.

Totodată, AUR atrage atenția că Guvernul Bolojan a recurs la derogări repetate de la legislația fiscal-bugetară, subminând stabilitatea cadrului legal și creând un precedent periculos în administrarea finanțelor publice.

AUR semnalează și ignorarea avizelor instituțiilor consultative, inclusiv ale Consiliului Economic și Social, precum și lipsa unei consultări reale cu partenerii sociali. Prin aceste sesizări, AUR solicită Curții Constituționale să oprească intrarea în vigoare a unor legi profund viciate și să sancționeze derapajele unei guvernări care legiferează împotriva propriilor cetățeni.

