Trei magistrați, Costin Andrei Stancu, Ioan Fundătureanu și Sorina Marinaș (foto), sunt vizați de acțiuni ale Inspecției Judiciare (IJ), reaprinzând disputa dintre o parte a corpului de judecători și instituția care le supraveghează din punct de vedere administrativ activitatea.

Judecătorul Costin Andrei Stancu, de la Curtea de Apel Pitești, a scris pe Facebook că a primit documentul prin care Inspecția Judiciară a dispus exercitarea acțiunii disciplinare împotriva sa, pentru modul în care a interpretat o dispoziție din Codul Penal într-un dosar de ucidere din culpă. Magistratul s-a aflat în completul de apel care a judecat dosarul accidentului auto provocat de fostul ministru de Finanțe Daniel Chițoiu. Stancu a decis majorarea pedepsei lui Chițoiu de la 3 ani cu suspendare la 4 ani cu executare.

Litigiul vizează felul în care a fost aplicat articolul 74 alin. 1 lit. f din Codul Penal, text care prevede că, la individualizarea pedepsei, se ține cont și de conduita inculpatului în cursul procesului penal. Judecătorul susține că instanța de apel a confirmat, fără să o schimbe, interpretarea dată acestei dispoziții chiar de prima instanță, potrivit căreia demersurile inculpatului prin avocați se încadrează în noțiunea de „conduită în cursul procesului penal” – interpretare pe care au împărtășit-o și procurorii de caz și avocatul părților civile, fără ca inculpatul însuși să o conteste pe cale de apel.

În acest context, el a pus public întrebarea dacă judecătorii mai au libertatea de a interpreta legea sau trebuie să consulte dinainte Inspecția Judiciară. „Azi este cea mai tristă zi din cariera de judecător. Am primit rezoluția inspecției judiciare prin care s-a dispus exercitarea acțiunii disciplinare împotriva mea pentru cum am interpretat o dispoziție legală”, arată judecătorul Stancu pe Facebook.

Colegul lui de complet este Ioan Fundătureanu. El este judecătorul care a „îndrăznit” să-l contracandideze pe Bogdan Mateescu, fost membru al CSM și actual președinte al Curții de Apel Pitești, instanță la care nu a judecat vreodată, dar pe care o conduce în urma unui concurs organizat de actualul CSM. Vigilentă maxim, Inspecția Judiciară s-a autosesizat în acest caz, apoi a fost sesizată de Chițoiu. Fostul demnitar s-a arătat deranjat de atitudinea magistraților care l-au judecat și i-a pârât la IJ.

Juriștii consultați de PRESShub susțin, la unison, că acest demers al IJ se încadrează clar în sfera abuzului în serviciu, asta dacă ar avea cine să-l cerceteze pe inspectorul care a analizat dosarul.

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