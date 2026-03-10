Actualul procuror-șef al DNA, Marius Voineag, candidează pentru funcția de procuror general adjunct al Parchetului General (PG). El spune că a ales poziția 2 din parchet din cauza erodării imaginii la DNA.

Cu 3 voturi la 3, Voineag nu a reușit să adune o majoritate pentru un aviz pozitiv, astfel că procurorii din CSM au luat decizia de a amâna luarea unei hotărâri într-o ședință ulterioară.

Întrebat de Emilia Ion de ce candidează pentru funcția de adjunct al procurorului general, Voineag nu a dat un răspuns convingător și a arătat că nu a fost o decizie ușoară, că a dedicat foarte mult timp DNA și că în 2023, când a candidat, „am candidat cu speranta că nu o să avem figuri care confiscă imaginea institutiei. Erodarea în funcție a fost un prim aspect”, a arătat șeful DNA, care a mai precizat că în trei ani au fost multe atacuri la persoana lui și că „e bine să faci un pas lateral la un moment dat”.

După ce a dezvăluit că au fost zile în care a primit și 40 de oameni în birou, Voineag a arătat că deschiderea înseamnă totul și crede că nu a afectat motivația procurorilor din DNA când a ales sa nu mai candideze pentru un al doilea mandat.

Cum îi verifica pe leneși

Întrebat dacă din postul de adjunct al PG va da un ordin asemănător cu cel dat la DNA, prin care procurorii din subordine să-i aducă la cunoștință toate măsurile de supraveghere, Voineag a susținut că a făcut acest lucru pentru a verifica dacă subordonații muncesc sau nu. El a arătat că procurorul-șef al DNA are acces la toate țintele, pentru că are în subordine Serviciul tehnic al instituției.

„Am vrut sa vedem ce se lucrează prin acest ordin. Serviciul Teritorial Craiova avea zero mandate de interceptare. Procurorul-șef trebuie să cunoască tot, inseamnă că nu conduci instituția dacă nu știi tot. Acel ordin nu a fost atacat niciodată. „Procurorul-șef poate infirrma orice act sau măsură. A fost un instrument util pentru a vedea cine lucrează și cine nu. Am avut o creștere de patru ori a mandatelor de supraveghere tehnică după acel ordin”, a mai precizat Voineag.

