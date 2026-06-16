Faptul că un prim-ministru desemnat își menține candidatura împotriva dorințelor propriului partid sau ale unei părți din propria coaliție este în sine revelator pentru mai multe caracteristici ale politicii românești actuale.

În primul rând, demonstrează o slăbiciune structurală a disciplinei de partid. Partidele românești, deși prezentate conform unor etichete ideologice – social-democrați, liberali, conservatori, reformiști – funcționează ca rețete de loialități personale, interese teritoriale și alianțe tactice. Coerența doctrinară este secundară gestionării dinamicii interne a puterii. În al doilea rând, aceasta dezvăluie o personalizare a puterii. Un candidat care persistă în ciuda rezervelor propriei tabere crede, în general, că posedă un alt tip de legitimitate, sprijin prezidențial, susținere din partea parlamentarilor dizidenți, presiune din partea partenerilor de coaliție, o imagine de competență sau chiar sprijin extern legat de stabilitatea cerută de Bruxelles și aliații occidentali. În al treilea rând, acest lucru dezvăluie natura pragmatică și instabilă a sistemului românesc. Întrebarea nu este pur și simplu: „Care este platforma acestui candidat?”, ci mai degrabă: „Cine poate guverna?”, „Cine poate preveni o criză prelungită?”, „Cine poate menține echilibrul între instituțiile rivale?”, „Cine poate îndeplini cerințele de stabilitate, securitate și continuitate?” Această logică a stabilității capătă un sens aparte în România, o țară aflată la granița cu conflictul ucrainean, o societate marcată de o lungă istorie de insecurități strategice și un stat dependent de credibilitatea sa europeană. Într-un astfel de context, lupta pentru funcția de prim-ministru nu este doar o ciocnire a egourilor. Ea devine un test al forței instituționale.

Pentru a înțelege natura actualității politice românești, trebuie să luăm în considerație și fondul religios creștin al societății românești. În creștinismul occidental, în special în secolul al XX-lea, marxismul a fost tratat ca un interlocutor. Nu întotdeauna ca un adevăr, ci ca un instrument de analiză a structurilor de inegalitate. În anumite zone ale catolicismului social, printre preoții-muncitori, în anumite forme de teologie politică și chiar în unele cercuri protestante, a existat un dialog cu critica marxistă a capitalismului. Aceasta a alimentat curente care pot fi numite, după caz, comunism catolic, stângism catolic sau creștinism social radical. România, însă, se află pe poziția opusă. Marxismul este experimentat aici în primul rând nu ca o metodă analitică, ci ca o traumă istorică, legată de comunismul propriu-zis. Pentru români, comunismul nu este o abstracțiune filozofică. El este administrația sărăciei, distrugerea medierii tradiționale, poliția politică, ateismul de stat, minciunile ideologice și umilința națiunii. El face parte din memoria unei țări rănite de o modernitate totalitară impusă. Această memorie are efecte politice foarte concrete astăzi. Subminează orice încercare de a construi o stânga ideologică comparabilă cu cea din Europa Occidentală. Problemele sociale există – sărăcia, inegalitatea, exodul tinerilor, depopularea rurală, exploatarea forței de muncă migrante – dar nu se pretează ușor unei critici de tip marxist sau chiar unui creștinism anticapitalist. Terenul simbolic îi este ostil. În contextul actualei crize guvernamentale opoziția internă nu poate fi interpretată prin prisma occidentală a unei confruntări între o aripă progresistă și o aripă creștină conservatoare. În România, diviziunea este mult mai mică între stânga creștină și dreapta creștină decât între managerii concurenți ai unei ordini postcomuniste. Chiar și forțele care se autointitulează social-democrate operează în cadrul unei culturi în mare parte antimarxiste. „Socialul” lor este adesea administrativ, clientelist, pragmatic și non-revoluționar.

În al doilea rând, creștinismul românesc se bazează pe o viziune asupra societății organică și națională. Societatea nu este concepută ca o agregare de indivizi posesori de drepturi abstracte, ci ca un corp istoric, transmis, amenințat și înrădăcinat într-o continuitate culturală și spirituală. Această idee este fundamentală pentru înțelegerea politicii actuale. În Europa de Vest, în special în cercurile creștine progresiste, legitimitatea morală se deplasează adesea spre universal: drepturile omului, primirea migranților, incluziunea minorităților și lupta împotriva tuturor formelor de excluziune, națiunea devine secundară, chiar suspectă, în favoarea unei etici a deschiderii. În România, națiunea rămâne cadrul normal pentru loialitatea colectivă. Creștinismul românesc nu se vede în primul rând ca avangarda morală a umanității. Se vede ca gardianul unui popor. Din punct de vedere istoric, acest lucru se explică prin faptul că religia creștină a servit ca forță unificatoare într-o regiune prinsă între imperii, ocupații și dominații externe. Această amintire dăinuie. Aplicat crizei politice actuale, acest lucru are un efect semnificativ: un prim-ministru sau un candidat la putere se prezintă nu doar ca liderul majorității sau ca tehnocrat al politicilor publice, ci ca garant al coeziunii naționale. Chiar și într-un conflict intern, limbajul implicit este adesea unul de responsabilitate față de țară, stabilitate, continuitate și interes național. Acest registru este mai puternic în România decât în ​​contextele occidentale, unde dezbaterile iau mai ușor forma unui conflict între valori universale sau drepturi individuale. Acest lucru explică și de ce crizele politice românești nu duc neapărat la o punere sub semnul întrebării radicală a cadrului național. Protestele vizează indivizi, instituții și practici, dar mult mai rar structura morală de ansamblu. Națiunea rămâne scena și justificarea ultimă.

În al treilea rând, criza din actualitatea politică românească vine și din faptul că nu are în fundal o poziționare economică pragmatică, nesistemică. Creștinismul occidental, în special în anumite expresii catolice inspirate de Vatican și în protestantismul social, a dezvoltat o critică destul de puternică a capitalismului financiarizat și a structurilor economice, a excluziunii și chiar a logicii pieței atunci când aceasta devine atotcuprinzătoare. Nu este suficient să ajuți pur și simplu victimele. Trebuie denunțat sistemul. Creștinismul românesc, însă, adoptă o atitudine pragmatică și paternalistă. Nu construiește o critică doctrinară frontală a capitalismului. Recunoaște necesitatea economiei de piață sau cel puțin coexistă cu aceasta, punând accentul pe caritate, ajutorul acordat săracilor, solidaritatea comunitară și obligația morală de a atenua cele mai dure efecte ale inegalității. România este încadrată într-un capitalism european periferic: dependență industrială parțială, un rol semnificativ pentru investițiile străine, salarii mai mici decât în ​​Occident, niveluri ridicate de migrație a forței de muncă, disparități regionale și îmbogățirea rapidă a anumitor elite. Acest context ar putea alimenta o critică creștină majoră a sistemului. Totuși, nu aceasta este realitatea. Creștinismul românesc nu duce o cruciadă anticapitalistă. Mai degrabă, el caută să mențină o ordine morală într-un mediu economic inegal. Prin urmare, criza din jurul prim-ministrului desemnat nu reflectă o dezbatere fundamentală privind tipul de capitalism de promovat, ci mai degrabă întrebarea cine va administra sistemul, cine va distribui resursele și cine va păstra echilibrul. Discuțiile actuale din spațiul public românesc seamănă, așadar, mai puțin cu dezbaterile occidentale între creștinismul social radical și neoliberalism decât cu o luptă între centre de putere în cadrul unui consens economic relativ larg. Dezacordurile se concentrează mai mult pe management, corupție, numiri, credibilitate europeană și stabilitate decât pe justiția structurală a sistemului în sine.

În al patrulea rând, criteriul moral care este fundamental în actuala criză, este probabil cel care distinge cel mai vizibil România creștină de Europa creștină occidentală contemporană. Creștinismul românesc este strict conservator în ceea ce privește familia, sexualitatea, avortul și problemele LGBT. Acest conservatorism nu trebuie înțeles doar ca o doctrină a bisericii. El este un element cultural omniprezent. Chiar și atunci când practica religioasă nu este intensă, orizontul moral rămâne marcat de o antropologie tradițională. În schimb, creștinismul occidental este profund bipolar. Un segment al catolicismului rămâne conservator, dar alte curente catolice și o mare parte a protestantismului istoric au încorporat elemente progresiste: recunoașterea mai largă a minorităților sexuale, hirotonirea femeilor, o retorică incluzivă și o schimbare a accentului moral către autonomia individuală. România nu urmează această tendință, sau doar în cercuri limitate, urbane și occidentalizate. Aceasta are o consecință politică simplă: ciocnirile guvernamentale nu se referă în primul rând la dacă politicile ar trebui să devină mai progresiste în problemele sociale. Conservatorismul este adesea zgomotul de fundal comun, chiar și atunci când nu este adus în prim-plan în mod activ. Aceasta nu înseamnă că nu există conflict cultural. Cu siguranță există, în special între orașele mari, diaspora, tinerii absolvenți și cercurile mai tradiționale. Dar la nivel național, pragul de acceptabilitate politică rămâne mai conservator decât în ​​Europa de Vest. Un șef de guvern, chiar și unul modern și pro-european, va evita, în general, ruperea deschisă cu cadrul moral majoritar. În criza despre care vorbim conflictul probabil nu este un război cultural în sensul occidental. Este mai degrabă o luptă pentru controlul puterii executive în cadrul unei societăți în care fundamentele morale sunt relativ stabile.

În sfârșit, relația simbiotică a creștinismului românesc cu Statul este esențială pentru înțelegerea modului crizei actuale din politica românească. Într-un segment al creștinismului occidental, în special în stânga, creștinismul se vede ca o contra putere profetică. Ea contestă statul în numele săracilor, migranților, exclușilor și celor fără voce. Rolul său nu este de a se integra în aparatul național, ci de a-l contesta moral. În România, logica este diferită. Relația este simbiotică. Creștinismul românesc dorește să fie recunoscut, finanțat, respectat și integrat în reprezentarea națională. Nu se poziționează în afara statului, ci coexistă cu acesta, îl legitimează parțial și primește în schimb sprijin și statut. Această simbioză face ca religia să fie stabilizatoare, mai degrabă decât subversivă. Într-o criză guvernamentală, creștinismul nu este menit să sprijine vocea celor excluși împotriva ordinii stabilite. El reprezintă, mai degrabă, o autoritate a continuității. Mai mult, promovează o concepție a puterii ca gestionare a unității naționale. Statul nu este văzut ca un aparat opresiv care trebuie denunțat în numele victimelor, ci ca o structură necesară pentru supraviețuirea colectivă. Acest lucru întărește valoarea politică a stabilității. El ajută la explicarea motivului pentru care atât de mulți lideri politici, chiar și atunci când sunt tehnic liberali sau strategic pro-europeni, mențin o relație publică prudentă și respectuoasă cu biserica. Ei știu că în România, legitimitatea nu vine doar din instituțiile electorale sau piețe, ci și dintr-un imaginar național-religios.

Dacă reunim aceste considerații înțelegerea situației politice actuale din România devine mai clară. Episodul în care prim-ministrul desemnat își menține candidatura împotriva propriului partid nu este un incident izolat. Este simptomatic al unui sistem în care partidele sunt fragile ca și comunități ideologice, puterea este foarte personalizată, statul rămâne principala resursă care trebuie controlată, stabilitatea instituțională este vitală într-un context regional tensionat, și toate acestea se desfășoară pe un fundal cultural creștin, național și conservator. Un prim-ministru desemnat care persistă împotriva propriului partid – ilustrează, așadar, mai puțin o criză ideologică, cât o criză de gestionare a puterii în cadrul unei ordini fundamental conservatoare.