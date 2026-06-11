Cum a devenit Irlanda de Nord o pepinieră a revoltelor

Violența erupe ca o repetare a răzmeriței din 2025, alimentată și de tendința multor politicieni de a se raporta echivoc la criminalitate, comentează The Financial Times.

Locuințe, mașini și un autobuz au fost incendiate, iar sticle incendiare au fost aruncate spre polițiști, care se luptau să țină sub control dezordinea tot mai mare izbucnită din cauza unui atac cu cuțitul din Belfast comis de un sudanez, inculpat acum pentru tentativă de omor. Există aici două aspecte care se întrepătrund: unul specific nord-irlandez, respectiv unul britanic.

Vechi linii de clivaj

Acum aproape un an au avut loc în Irlanda de Nord opt zile de dezordine, inclusiv atacuri împotriva unor imigranți și imigranți percepuți, din cauza unei tentative de viol pentru care au fost inculpați doi adolescenți cu cetățenie română. Peste 100 de polițiști au fost răniți. /.../ Dosarul a fost în cele din urmă casat [autoritățile refuză să publice motivul, sugerând doar că ar fi intervenit o problemă nespecificată cu probele - n.trad.].

De data aceasta, când un sudanez a fost arestat pentru tentativă de omor, au fost incendiate locuințe și au fost atacate o frizerie turcească și un magazin alimentar arăbesc. /.../Există o poveste specifică Irlandei de Nord aici, anume cea a fostelor grupări paramilitare care se metamorfozează acum din grupări confesionale anti-catolice într-unele care vizează ținte mai „tradiționale” ale extremei drepte. Organizatorii au recurs la o abordare mai sofisticată pentru a evita arestările, inclusiv acoperirea fețelor și apelul către populație să-și închidă camerele de filmare de la vizorul ușii locuinței și alte tipuri de camere, fapt care a contribuit la reducerea numărului de arestări în Irlanda de Nord. /.../

Deși poliția nord-irlandeză are motive întemeiate pentru a se concentra mai degrabă pe detensionare, această abordare coroborată cu diversitatea rasială redusă a provinciei și experiența ei doar relativ recentă cu imigrația face din teritoriu o pepinieră deosebit de fertilă pentru scenele pe care le-am putut vedea aseară și anul trecut.

Aspect accentuat și de o adiere dinspre viața politică britanică în general, în care a devenit mai acceptabil să inciți la acte de violență contra unei întregi categorii ca reacție la faptele unor indivizi [din respectiva categorie - n.trad.]. Pe bună dreptate nu vedem revolte ori atacuri în masă împotriva britanicilor albi ca reacție legitimă la omoruri comise cu macete de către britanici albi, însă prea mulți politicieni au adoptat o postură echivocă în retorica lor în ce privește represaliile contra unor categorii de oameni. Luat la un loc cu problemele distincte ale Irlandei de Nord, rezultatul îl reprezintă dezordinea pe care am văzut-o noaptea trecută și pe care am putea s-o vedem repetată în zilele și săptămânile următoare.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA